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قصف مباشر وجثث متحللة.. تفاصيل العثور على جثمان الطفلة هند وأقاربها وفريق المسعفين في غزة

بقلم
الطفلة هند والمسفعين

وطن – أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، العثور على جثمان الطفلة هند رجب (6 سنوات)، وخمسة من أفراد عائلتها، بينهم جثث متحللة.

جاء ذلك بعد محاصرة قوات الاحتلال السيارة التي كانت تقلّهم قبل 12 يوماً، في منطقة تل الهوى جنوب غربيّ مدينة غزة.

وعثر ذوو الشهيدة، على جثمانها وجثامين من كانوا في السيارة (خالها بشار حمادة وزوجته وأطفاله الثلاثة) التي حاصرتها دبابات الاحتلال الإسرائيلي في محيط دوار المالية بحيّ تل الهوى، فكان قد ارتقى على الفور أفراد عائلتها، باستثنائها وابنة خالها ليان (14 عاماً).

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بالعثور على مركبة الإسعاف التابعة له في منطقة تل الهوى بمدينة غزة، واستشهاد المسعفين يوسف زينو وأحمد المدهون، بعد فقد آثارهما في أثناء مهمة إنقاذ الطفلة هند، منذ 12 يوماً.

وقال الهلال الأحمر: “العثور على مركبة إسعاف الهلال الاحمر الفلسطيني مقصوفة في منطقة تل الهوى في مدينة غزة واستشهاد الطاقم يوسف زينو وأحمد المدهون بعد فقد آثارهما أثناء مهمة إنقاذ الطفلة هند رجب منذ 12 يوماً”.

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وأضاف: “الاحتلال تعمد استهداف مركبة الاسعاف فور وصولها الموقع حيث عثر على مركبة الاسعاف على بعد أمتار من المركبة التي فيها الطفلة هند”.

توثيق إطلاق النار على الطفلة هند

وسبق أن وثق الهلال الأحمر الفلسطيني، أصوات إطلاق النار على عائلة هند خلال اتصال هاتفي.

وقال في وقت سابق: “هند بقيت محاصرة داخل مركبة أطلق الاحتلال النار على كل من فيها، فاستشهدوا جميعاً (6 أفراد) وبقيت هند لساعات تناشد طواقمنا الوصول إليها لإجلائها من المنطقة المحاصرة بالدبابات الإسرائيلية”.

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