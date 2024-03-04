“ندوس عليك انت والأمير”.. معارض كويتي يوبخ سفير الكويت في لندن ويدفعه للهرب (فيديو)

وطن – تعرض السفير الكويتي في لندن “بدر العوضي” لموقف وصف بالمحرج بعد اعتراضه من قبل المعارض الكويتي ومعتقل الرأي السابق سلمان الخالدي، حينما سأله الأخير عن رأيه بالمذابح في غزة على مدار 150 يوماً داعياً إياه للتحرك والضغط على الحكومة للقيام بعمل ما يوقف المجازر المستمرة.

وأظهر مقطع مصور متداول في منصات التواصل المعارض “الخالدي”، وهو يسير إلى جانب السفير الكويتي ويدعوه للتحرك بصفته السفير “وإيقاف حمام الدم وتخفيف آثار الحصار الخانق على قطاع غزة.”

نظام آل صباح الوظيفي المهزوم..

يؤكد عبر أحد “الشراذم” وهو السفير الكويتي في لندن، بالهروب مننا كالفئران المذعورة مستنجدًا بأسياده الإنجليز‼️ كيف لهذا النظام المُهشم، خريجي “غزو الباصات” أن يجرؤ على مواجهتنا؟ أتتوعدونا بما ننتظر يا أبناء الخيانة؟

سيوفنا جاهزة تحمل الموت الزؤام⚔️ pic.twitter.com/tuY4FzkAso — سلمان الخالدي | Salman Al-Khaldi (@SalmanAl_Khald1) March 3, 2024

سلمان الخالدي يعترض طريق السفير بدر العوضي في لندن

وفي فيديو سلمان الخالدي حاول السفير تهديد المعارض الكويتي بالشرطة لكن الأخير تابع معه المسير حتى باب السفارة.

ووجه كلمات مثيرة للجدل قال فيها: “يحتمي بالإنجليز.. ندوس عليك انت والانجليز ونظامك ومشعل الأحمد.. ليجي يوم ندوسكم دوس بإذنه تعالى”.

ويعرف المعارض الكويتي سلمان الخالدي نفسه في حسابه على منصة (إكس) بأنه كاتب ومخترع حصد 46 إنجازاً دولياً وسجين رأي سابق، ويكتب في ملفه الشخصي: “بيضة أسقطت عرش آل صباح”.

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وكتب الخالدي بتغريدته التي شارك فيها الفيديو: “نظام آل صباح الوظيفي المهزوم.. يؤكد عبر أحد الشراذم وهو السفير الكويتي في لندن، بالهروب مننا كالفئران المذعورة مستنجدًا بأسياده الإنجليز”.

وتساءل المعارض الكويتي: “كيف لهذا النظام المُهشم، خريجي “غزو الباصات” أن يجرؤ على مواجهتنا؟ أتتوعدونا بما ننتظر يا أبناء الخيانة؟” وختم قائلاً: “سيوفنا جاهزة تحمل الموت الزؤام”.

يقول يدوس على الانجليز وهو عايش في احضانهم وفي وطنهم ما اعرف هذا بشر ولا وش بالضبط يعني نفاق ودجل وخارج معارضه وهو نفسه شمال .. والله مالك طريق على شيوخ ال الصباح حفظهم الله ورعاهم اياديهم بيضاء على المواطن والمقيم وتقدم كل الدعم والمعونات والمساعدات لكل الدول المحتاجه ولم تقصر… — طارق بن سعيد ( KSA)💙🇸🇦🤍 (@t107477) March 4, 2024

ذباب آل سعود يتدخل

وكان من اللافت تدخل الذباب السعودي في المشكلة الداخلية الكويتية لاستغلال الفرصة ومنهم طارق بن سعيد الذي كتب: “قول يدوس على الانجليز وهو عايش في احضانهم وفي وطنهم ما اعرف هذا بشر ولا وش بالضبط يعني نفاق ودجل وخارج معارضه وهو نفسه شمال”.

وكتب خالد الحبسي متنمراً على المعارض الكويتي و داعياً الكويت لاتخاذ نفس أساليب القمع والاستبداد التي يتخذها نظام محمد بن سلمان في إسكات المعارضين: “في الحقيقة اذا كان يوجد غلط من الكويت أو الحكومة الكويتية تقدر تحاجهم به هو عدم اجراء عمليه جراحيه للشفة الارنبية”.

وأضاف الحبسي: “ليس تنمر بل واقع احساسك بالنقص والتشوه الخلقي سبب لك عقدة نفسية من حكومة الكويت الشقيقة”.

تبون تعرفون الكويت عدل ؟ لو يرجع هذا الشخص بكره للكويت ، راح ينام في بيتهم ومحد يكلمه . — J (@Jamesstrech) March 3, 2024

وزعم مغرد آخر أن هذا الشخص يمكنه العودة للكويت دون أن يتعرض له أحد رغم كل معارضته وانتقاداته للسلطة: “تبون تعرفون الكويت عدل ؟ لو يرجع هذا الشخص بكره للكويت ، راح ينام في بيتهم ومحد يكلمه .”.

وكان من اللافت ما رصدته (وطن) قبل ساعات من الفيديو وما نقلته وكالة “كونا” في تصريحات مثيرة للجدل عن العوضي في الوقت الذي تقف فيه بريطانيا مع الاحتلال والجرائم في غزة.

حيث كان السفير الكويتي يشيد بما أسماه الدور البطولي الذي أدته إنجلترا فيما وصفه “بتحرير دولة الكويت من براثن غزو النظام العراقي”.