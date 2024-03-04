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“ندوس عليك انت والأمير”.. معارض كويتي يوبخ سفير الكويت في لندن ويدفعه للهرب (فيديو)

بقلم
"ندوس عليك انت والأمير".. معارض كويتي يوبخ سفير الكويت بدر العوضي في لندن ويدفعه للهرب

وطن – تعرض السفير الكويتي في لندن “بدر العوضي” لموقف وصف بالمحرج بعد اعتراضه من قبل المعارض الكويتي ومعتقل الرأي السابق سلمان الخالدي، حينما سأله الأخير عن رأيه بالمذابح في غزة على مدار 150 يوماً داعياً إياه للتحرك والضغط على الحكومة للقيام بعمل ما يوقف المجازر المستمرة.

وأظهر مقطع مصور متداول في منصات التواصل المعارض “الخالدي”، وهو يسير إلى جانب السفير الكويتي ويدعوه للتحرك بصفته السفير “وإيقاف حمام الدم وتخفيف آثار الحصار الخانق على قطاع غزة.”

سلمان الخالدي يعترض طريق السفير بدر العوضي في لندن

وفي فيديو سلمان الخالدي حاول السفير تهديد المعارض الكويتي بالشرطة لكن الأخير تابع معه المسير حتى باب السفارة.

ووجه كلمات مثيرة للجدل قال فيها: “يحتمي بالإنجليز.. ندوس عليك انت والانجليز ونظامك ومشعل الأحمد.. ليجي يوم ندوسكم دوس بإذنه تعالى”.

ويعرف المعارض الكويتي سلمان الخالدي نفسه في حسابه على منصة (إكس) بأنه كاتب ومخترع حصد 46 إنجازاً دولياً وسجين رأي سابق، ويكتب في ملفه الشخصي: “بيضة أسقطت عرش آل صباح”.

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وكتب الخالدي بتغريدته التي شارك فيها الفيديو: “نظام آل صباح الوظيفي المهزوم.. يؤكد عبر أحد الشراذم وهو السفير الكويتي في لندن، بالهروب مننا كالفئران المذعورة مستنجدًا بأسياده الإنجليز”.

وتساءل المعارض الكويتي: “كيف لهذا النظام المُهشم، خريجي “غزو الباصات” أن يجرؤ على مواجهتنا؟ أتتوعدونا بما ننتظر يا أبناء الخيانة؟” وختم قائلاً: “سيوفنا جاهزة تحمل الموت الزؤام”.

ذباب آل سعود يتدخل

وكان من اللافت تدخل الذباب السعودي في المشكلة الداخلية الكويتية لاستغلال الفرصة ومنهم طارق بن سعيد الذي كتب: “قول يدوس على الانجليز وهو عايش في احضانهم وفي وطنهم ما اعرف هذا بشر ولا وش بالضبط يعني نفاق ودجل وخارج معارضه وهو نفسه شمال”.

وكتب خالد الحبسي متنمراً على المعارض الكويتي و داعياً الكويت لاتخاذ نفس أساليب القمع والاستبداد التي يتخذها نظام محمد بن سلمان في إسكات المعارضين: “في الحقيقة اذا كان يوجد غلط من الكويت أو الحكومة الكويتية تقدر تحاجهم به هو عدم اجراء عمليه جراحيه للشفة الارنبية”.

وأضاف الحبسي: “ليس تنمر بل واقع احساسك بالنقص والتشوه الخلقي سبب لك عقدة نفسية من حكومة الكويت الشقيقة”.

وزعم مغرد آخر أن هذا الشخص يمكنه العودة للكويت دون أن يتعرض له أحد رغم كل معارضته وانتقاداته للسلطة: “تبون تعرفون الكويت عدل ؟ لو يرجع هذا الشخص بكره للكويت ، راح ينام في بيتهم ومحد يكلمه .”.

وكان من اللافت ما رصدته (وطن) قبل ساعات من الفيديو وما نقلته وكالة “كونا” في تصريحات مثيرة للجدل عن العوضي في الوقت الذي تقف فيه بريطانيا مع الاحتلال والجرائم في غزة.

حيث كان السفير الكويتي يشيد بما أسماه الدور البطولي الذي أدته إنجلترا فيما وصفه “بتحرير دولة الكويت من براثن غزو النظام العراقي”.

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