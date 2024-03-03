داعية محمد بن زايد.. وسيم يوسف يثير الضجة مجدداً حول “عقوبة تارك الصلاة”

وطن – “بعد الكفر ما في ذنب” و”بعد اتباع الطغاة مثل محمد بن زايد لا ذنب أيضاً”.. هذا ما تفاعل به رواد منصات التواصل مع تغريدة وسيم يوسف التي أثار فيها الضجة بحديثه أن عقوبة تارك الصلاة لم يرد بها نص من القرآن.

وجاء في تغريدة يوسف على منصة إكس: “لن تجد بالقرآن عقوبة لمن ترك الصلاة وليس لمن كفر بها ؟ لماذا ؟”.

لن تجد بالقرآن عقوبة لمن ترك الصلاة وليس لمن كفر بها ؟ لماذا ؟ pic.twitter.com/Sj5R3mtrgA — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) March 2, 2024

وأضاف يوسف بتغريدة أخرى: الذي يستدل بقوله تعالى: “فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوق يلقون غياً”.

الذي يستدل بقوله تعالى :

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

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نقول له أكمل الأية 👇🏻

إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا

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انتبه لقوله تعالى… https://t.co/9E8yq4SQEB — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) March 2, 2024

وأردف الإماراتي الذي يوصف بأنه داعية محمد بن زايد: “نقول له أكمل الآية: إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً”.

وأكمل: “انتبه لقوله تعالى: “وآمن دل على أنه لم يكن مؤمناً” وختم قائلاً: “مصيبتنا أننا تعلمنا كل شيء إلا روعة القرآن بكل شيء”.

داعية محمد بن زايد يثير الجدل

وأثار وسيم يوسف حالة من الضجة والجدل بمنصات التواصل وشبهه آخرون بالمثل القائل: “بعد الكفر مافي ذنب” وبأنه بموالاة الطغاة في الإمارات لا ذنب آخر أكبر من هذا الذنب الذي يحمل فيه مسؤولية قتل الشعوب والانقلاب على الأنظمة ونشر الفوضى في المنطقة.

وعلق الدكتور عبدالسلام السحيمي ورد على يوسف قائلاً: “قال الرسول صلى الله عليه عن الصلاة”فمن تركها فقدكفر”حديث صحيح والله قد أمربطاعة الرسول في أكثر من٣٠ آية فكل حديث صح فقد أمر القرآن بالعمل به”.

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وأضاف المغرد: “قال ابن باز رحمه ردا على هذا وأمثاله ممن يدعون الأخذبالقرآن بمعزل عن السنة:، ليسوا قرآنيين، ولكنَّهم كذَّابون، أعداء للقرآن؛ لأنَّ القرآن أمر بالسنة، وأمر بطاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم”.

قال الرسول صلى الله عليه عن الصلاة"فمن تركها فقدكفر"حديث صحيح والله قدأمربطاعة الرسول في أكثر من٣٠آية فكل حديث صح فقد أمرالقرآن بالعمل به

قال ابن باز رحمه ردا على هذا وأمثاله ممن يدعون الأخذبالقرآن بمعزل عن السنة:، ليسوا قرآنيين، ولكنَّهم كذَّابون، أعداء للقرآن؛ لأنَّ القرآن أمر… — أ.د عبدالسلام السحيمي (@Alsuhaimy_net) March 3, 2024

وأردف السحيمي ناقلاً عن ابن باز ما ذكره في منكري السنة: “ومَن أنكر السنة فقد أنكر القرآن، ومَن عصى الرسول فقد عصى القرآن، فليسوا قرآنيين، ولكنَّهم ضد القرآن، وملاحدة، وضالُّون، بل كفَّار بإجماع أهل العلم”.

وكتب ماجد القشعمي: “مصيبة انك عربي.. تدبر في معنى أضاعوا

الشخص لايضيع شي لم يكن عنده .. فهم كانوا يصلون واضاعوا الصلاة”.

مصيبة انك عربي

تدبر في معنى أضاعوا

الشخص لايضيع شي لم يكن عنده

فهم كانوا يصلون واضاعوا الصلاة الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح

لايستقيم بسقوط واحد منها — ماجد القشعمي (@ksatrvl) March 2, 2024

وأكمل: “الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح لا يستقيم بسقوط واحد منها الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح

لايستقيم بسقوط واحد منها”.

وقال بوذياب الدرمكي مخاطباً وسيم يوسف: “ستقف أمام الله وحدك ولن ينفعك أحد وسوف تُسأل عن هذا الحديث”.

ستقف أمام الله وحدك ولن ينفعك أحد وسوف تُسأل عن هذا الحديث. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه الإمام مسلم في صحيحه، ولقوله أيضاً عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله خرجه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمة الله. — بوذياب الدرمڪي (@FW5550) March 3, 2024

وتابع: “بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه الإمام مسلم في صحيحه، ولقوله أيضاً عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله خرجه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمة الله”.

جدير بالذكر أن وسيم يوسف هو داعية أردني الأصل حصل على الجنسية الإماراتية قبل عدة سنوات، وأثار جدلا واسعا بمهاجمته أطيافا واسعة من الجماعات الإسلامية والدعاة.