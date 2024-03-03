الرئيسية » الهدهد » داعية محمد بن زايد.. وسيم يوسف يثير الضجة مجدداً حول “عقوبة تارك الصلاة”

داعية محمد بن زايد.. وسيم يوسف يثير الضجة مجدداً حول “عقوبة تارك الصلاة”

بقلم
داعية محمد بن زايد.. وسيم يوسف يثير الضجة مجدداً حول "عقوبة تارك الصلاة"

وطن – “بعد الكفر ما في ذنب” و”بعد اتباع الطغاة مثل محمد بن زايد لا ذنب أيضاً”.. هذا ما تفاعل به رواد منصات التواصل مع تغريدة وسيم يوسف التي أثار فيها الضجة بحديثه أن عقوبة تارك الصلاة لم يرد بها نص من القرآن.

وجاء في تغريدة يوسف على منصة إكس: “لن تجد بالقرآن عقوبة لمن ترك الصلاة وليس لمن كفر بها ؟ لماذا ؟”.

وأضاف يوسف بتغريدة أخرى: الذي يستدل بقوله تعالى: “فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوق يلقون غياً”.

وأردف الإماراتي الذي يوصف بأنه داعية محمد بن زايد: “نقول له أكمل الآية: إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً”.

وأكمل: “انتبه لقوله تعالى: “وآمن دل على أنه لم يكن مؤمناً” وختم قائلاً: “مصيبتنا أننا تعلمنا كل شيء إلا روعة القرآن بكل شيء”.

داعية محمد بن زايد يثير الجدل

وأثار وسيم يوسف حالة من الضجة والجدل بمنصات التواصل وشبهه آخرون بالمثل القائل: “بعد الكفر مافي ذنب” وبأنه بموالاة الطغاة في الإمارات لا ذنب آخر أكبر من هذا الذنب الذي يحمل فيه مسؤولية قتل الشعوب والانقلاب على الأنظمة ونشر الفوضى في المنطقة.

وعلق الدكتور عبدالسلام السحيمي ورد على يوسف قائلاً: “قال الرسول صلى الله عليه عن الصلاة”فمن تركها فقدكفر”حديث صحيح والله قد أمربطاعة الرسول في أكثر من٣٠ آية فكل حديث صح فقد أمر القرآن بالعمل به”.

  • اقرأ أيضا:
ما سر تجديد وسيم يوسف هجومه على “السلفية” بالتزامن مع حرب غزة؟

وأضاف المغرد: “قال ابن باز رحمه ردا على هذا وأمثاله ممن يدعون الأخذبالقرآن بمعزل عن السنة:، ليسوا قرآنيين، ولكنَّهم كذَّابون، أعداء للقرآن؛ لأنَّ القرآن أمر بالسنة، وأمر بطاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم”.

وأردف السحيمي ناقلاً عن ابن باز ما ذكره في منكري السنة: “ومَن أنكر السنة فقد أنكر القرآن، ومَن عصى الرسول فقد عصى القرآن، فليسوا قرآنيين، ولكنَّهم ضد القرآن، وملاحدة، وضالُّون، بل كفَّار بإجماع أهل العلم”.

وكتب ماجد القشعمي: “مصيبة انك عربي.. تدبر في معنى أضاعوا
الشخص لايضيع شي لم يكن عنده .. فهم كانوا يصلون واضاعوا الصلاة”.

وأكمل: “الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح لا يستقيم بسقوط واحد منها الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح
لايستقيم بسقوط واحد منها”.

وقال بوذياب الدرمكي مخاطباً وسيم يوسف: “ستقف أمام الله وحدك ولن ينفعك أحد وسوف تُسأل عن هذا الحديث”.

وتابع: “بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه الإمام مسلم في صحيحه، ولقوله أيضاً عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله خرجه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمة الله”.

جدير بالذكر أن وسيم يوسف هو داعية أردني الأصل حصل على الجنسية الإماراتية قبل عدة سنوات، وأثار جدلا واسعا بمهاجمته أطيافا واسعة من الجماعات الإسلامية والدعاة.

قد يعجبك أيضاً

ألبانيا

ألبانيا تعفي دولة عربية من تأشيرة دخولها ورئيسها يعد المستثمرين بتسهيلات محفزة

داعية محمد بن زايد.. وسيم يوسف يثير الضجة مجدداً حول "عقوبة تارك الصلاة"

داعية محمد بن زايد.. وسيم يوسف يثير الضجة مجدداً حول “عقوبة تارك الصلاة”

المقاطعة في سلطنة عمان

عمانيون ضد كل ما هو غربي.. كيف أثرت حركة المقاطعة لأجل غزة على الحياة في عمان؟

النازحين الإسرائيليين

شذوذ جنسي في فنادق الإجلاء.. إسرائيليان يغتصبان أطفالا والشرطة تكشف مفاجآت

الفلسطينية رانية أبو عنزة تودع توأمها

غزة تبكي العالم.. سيدة تودع جثماني رضيعيها أنجبتهما بعد انتظار 11 سنة

جيش الاحتلال في غزة

الجيش يضيع وقته في غزة.. تحذيرات إسرائيلية غير مسبوقة من “أهوال المعارك”

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior