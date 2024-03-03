تفاصيل برنامج رامز جلال في 2024.. هل يظهر رونالدو في “رامز قفل اللعبة”؟

وطن – يواصل الفنان المصري رامز جلال، وضع اللمسات الأخيرة على برنامج المقالب الجديد بعنوان “رامز قفل اللعبة”، المقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم لعام 2024.

ومن المقرر أن يتم طرح البرومو الرسمي للبرنامج خلال أيام الأيام القليلة المقبلة.

من جانبه، كشف الصحفي هاني عزب، في فيديو عبر منصة إكس، تفاصيل وضيوف البرنامج، لا سيما بعد تردُّد أنباء عن استضافة رامز جلال للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي.

وأكّد عزب، أن رونالدو لن يكون أحد ضيوف رامز جلال في برنامجه الرمضاني، نافيا ما أثير مؤخرا في هذا الصدد.

وأشار عزب إلى أن رامز جلال سيظهر بشخصيته، دون التنكر في زي شخصيات أخرى أو ارتداء أقنعة للتخفي.

وأوضح أن ضيوف البرنامج يعلمون جيداً أنهم ستتم استضافتهم في برنامج رامز جلال، لكنهم ليس على دراية بطبيعة المقلب الذي سيتعرضون له.

ضيوف رامز جلال

ويستضيف البرنامج هذا العام عدداً من نجوم الفن على رأسهم عمرو يوسف، ومي عمر، والمخرج محمد سامي وكل واحد منهما في حلقة مع ضيف آخر، سمية الخشاب، حنان مطاوع، محمود العسيلي، ميرهان حسين، وعدد من نجوم مسرح مصر، وغيرهم. ومن نجوم الرياضة لاعب النادي الأهلي محمد عبد المنعم، وعلي البليهي لاعب نادي الهلال السعودي، وغيرهم من الرياضيين.

وتقوم فكرة برنامج “رامز قفل اللعبة” هذا العام على استضافة ضيفين في كل حلقة، بينهما منافسة أو خلاف أو عامل مشترك.

وتجتمع سمية الخشاب مع أيتن عامر في حلقة معاً، ومي عمر ونجلاء بدر معاً ، وحلقة تجمع سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي، كما يظهر حسن شاكوش سيظهر لأول مرة مع طليقته، ونسرين أمين مع يسرا اللوزي، وهدى المفتي مع أحمد مالك، ومها أحمد مع فادي خفاجة، بالإضافة إلى جمع نجوم الأهلى والزماك مع بعضهم البعض.

فكرة البرنامج

ويتم تصوير البرنامج هذا العام في مدينة دبي، بعد عامين من التصوير في السعودية، وتقوم فكرته على استضافة الضيفين في مدينة ملاهي خطرة في دبي.

ويستقبل رامز جلال ضيوفه ويرحب بهم، حتى يسقطوا فجأة داخل زلاقة لينتهي بهم الأمر داخل بركة كبيرة بها ماء ليس نظيفاً، وينتظرهم تسماح وكلب شرس.

ولهذا السبب تعرض العديد من النجوم لإصابات في القدم والكتف، من بينهم سمية الخشاب، ومها أحمد، محمد أسامة،، وأحمد السقا، وشيرين رضا، وآيتن عامر، وباسم السمرة، وعبدالناصر زيدان.

إصابات بين ضيوف رامز جلال

وشهد البرنامج خسائر وإصابات عديدة، حيث تعرض بعض الضيوف لكدمات عديدة في الجسد، حيث تعرضت الفنانة سمية الخشاب لإصابات بالغة، بكسر في طرف الكعب الشظوي، وتمزق في أربطة الكتف والقدم.

وبسبب تلك الإصابات تعطل تصوير مسلسلها الرمضاني “بـ100 راجل”، لمدة 21 يوماً، كما حدث الأمر ذاته مع شيرين رضا، ومها أحمد.