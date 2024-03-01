مقلب رامز جلال في فنانة شهيرة يتسبب بكسر قدمها .. من هي!

وطن – تداولت بعض المنصات أنباءً عن إصابة الفنانة المصرية سمية الخشاب، خلال تصوير حلقتها في برنامج مقالب “رامز قفل اللعبة” للممثل المصري الشهير رامز جلال، والمتوقع عرضه في شهر رمضان .

وذكرت المصادر أن الفنانة سمية الخشاب تعرضت لكسر في القدم وبعض الكدمات في كتفها نتيجة انزلاقها في إحدى ألعاب الملاهي.

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب شاركت في برنامج المقالب الرمضاني الخاص برامز جلال “رامز عقله طار”، الذي تم عرضه في رمضان 2024 داخل مدينة الملاهي الكبرى بالعاصمة السعودية الرياض برعاية هيئة الترفيه.

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك 2024، يتصدر اسم الفنان رامز جلال، تريند وسائل التواصل الاجتماعي، عقب انتشار أنباء عن مضمون برنامج المقالب الذي سيظهر فيه لهذا العام.

وجرى تداول بعض أسماء الشخصيات المشهورة، والتي من المقرر أن يستضيفها الفنان رامز جلال، ومنهم: “مصطفى شوبير، وكهربا، وحسين الشحات، ومحمد عبد المنعم، وأكرم توفيق، وإمام عاشور”.

ووفق المعلومات غير الرسمية فإنّ اسم برنامج رامز جلال لهذا العام هو “رامز قفل اللعبة”.

وأثار هذا الاسم جدلًا واسعًا وذلك بسبب معنى اسم البرنامج هل سيكون الأخير في عالم مقالب رامز جلال ام لا.

ووفق تقارير لوسائل اعلام مصرية، فقد واجه رامز جلال، بعض الصعوبات في تصوير برنامجه الجديد، بسبب اعتذار عدد من الفنانين عن عدم المشاركة في البرنامج.

وانت المفاجأة إبلاغ الضيف بأنه سيتعرض لمقلب قبل التصوير، وبعد انتهاء الحلقة له مطلق الحرية في أن يعتذر عن عدم إذاعتها رغم المقابل المادي الكبير جدًا.