مفاجأة عن مقالب رامز جلال في رمضان 2024!

وطن – مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2024، تصدر اسم الفنان رامز جلال، تريند وسائل التواصل الاجتماعي، عقب انتشار أنباء عن مضمون برنامج المقالب الذي سيظهر فيه لهذا العام.

وجرى تداول بعض أسماء الشخصيات المشهورة، والتي من المقرر أن يستضيفها الفنان رامز جلال، في برنامجه الشهير للمقالب.

ومن بين ضحايا مقلب رامز جلال: “مصطفى شوبير، وكهربا، وحسين الشحات، ومحمد عبد المنعم، وأكرم توفيق، وإمام عاشور”.

ووفق المعلومات غير الرسمية فإنّ اسم برنامج رامز جلال لهذا العام هو “رامز قفل اللعبة”، وأثار هذا الاسم جدلًا واسعًا وذلك بسبب معنى اسم البرنامج هل سيكون الأخير في عالم مقالب رامز جلال ام لا.

ومن المقرر أن يتم عرض برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2024، بعد الإفطار مباشرة، وتحديدا في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة.

وبحسب المصادر، تأتي فكرة البرنامج حول استضافة العديد من نجوم الفن والرياضة وصناع المحتوى، في مدينة ألعاب كبرى، تتضمن “أكوا بارك” وكذلك “بيت رعب” والذي يقوم فيهم رامز جلال بمقلبه الجديد.

وكان برنامج مقالب رامز جلال الأخير في العام الماضي بعنوان “رامز نيفر إند”.

وكثيراً يتعرض رامز جلال للاتهام بأنه برامج المقالب التي تعرض له في رمضان تكون “تمثيل”، وأنه يتم الإتفاق مع الضيوف، ومنحهم مبالغ مالية مقابل الظهور في البرنامج.