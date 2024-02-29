زفاف أسطوري لابن أغنى رجل بالهند يحضره مشاهير العالم بينهم إيفانكا وبيل غيتس

وطن – قالت وسائل إعلام هندية إن البلاد ستشهد قريباً حفل زفاف أسطورياً لنجل أحد أغنى رجال الهند “أنانت أمباني”، الذي سيعقد قرانه على “راديكا ميرشانت” في يوليو القادم. ومن المتوقع أن يكون من بين الضيوف امبراطورا التكنولوجيا “بيل جيتس” ومارك زوكربيرج”.

وفي حين أن التفاصيل الكاملة لحفل الزفاف، المتوقع عقده في يوليو، لم يتم الإعلان عنها بعد، إلا أن الحفل الذي يسبق الزفاف لمدة ثلاثة أيام فسيكون حدثاً فخماً ومليئاً بالنجوم والبذخ منقطع النظير.

وبالنسبة لواحدة من أغنى العائلات في الهند، فإن حفل الزفاف ليس مجرد حفل زفاف، إنه مشهد مصمم لإبهار حتى أغنى وأقوى الأشخاص في العالم.

وقال موقع people إن مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج ، وهيلاري كلينتون ، وبيل جيتس، وإيفانكا ترامب وأعضاء من العائلة المالكة في بوتان، سيسافرون بالطائرة لحضور الاحتفالات الباهظة التي ستقام في مدينة جامناجار في غرب الهند.

أمسية في إيفرلاند

وستبدأ الاحتفالات بحفل كوكتيل يطلق عليه اسم “أمسية في إيفرلاند” بناءً على دعوة الزوجين.

وفي اليوم التالي للحفل سيستمتع الضيوف بزيارة منطقة إنقاذ الحيوانات في أمبانيس. وتشير قواعد اللباس الخاصة بالنزهة إلى موضوع “حمى الغابة” وتم نصح المدعوين بارتداء “أحذية مريحة”.

في وقت لاحق من ذلك المساء، ستشارك المجموعة المتجمعة في مجموعة من الأنشطة في حفل “Mela Rouge”، مرتدين ملابس هندية “مبهرة”.

وتابع المصدر أن خط سير اليوم الثالث سيشهد الضيوف تجربة ممتعة وسط الطبيعة وما يسمى بحدث “مسارات الأنياب”، حيث سيقتربون من الأفيال والزواحف والقطط الكبيرة في حديقة مملوكة لرجل الأعمال الهندي.

ويقال إن الحديقة تحتوي على أكثر من 10 ملايين شجرة وأكبر بستان مانجو في آسيا، كما أنها موطن لمركز أمباني لإنقاذ وإعادة تأهيل الحيوانات، والذي يضم 2000 حيوان تم إنقاذهم من كل من الهند ومن جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الفهود والنمور والأسود والفيلة.

اللباس التراثي

وستختتم الاحتفالات بحفل أنيق يستدعي الالتزام بقواعد اللباس “التراثي الهندي”، وخلال الحدث الذي يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع، سيستمتع الضيوف بأداء ريهانا ونجم الموسيقى البنجابية ديلجيت دوسانجه.

ولمساعدتهم على مواكبة الجدول الزمني المزدحم لتغييرات خزانة الملابس، سيكون المصممون وفناني الماكياج معهم على الدوام.

زفاف أسطوري سابق

وكان أغنى رجل في الهند موكيش أمباني أنفق 100 مليون دولار على حفل زفاف ابنته إيشا الفخم، ووفق صحيفة ” الغارديان” البريطانية أقام أغنى رجل في الهند، موكيش أمباني عام 2018 حفل زفاف ابنته إيشا.

وهو أغلى حفل زفاف شهدته البلاد على الإطلاق، حيث أحيت بيونسيه وحضر الضيوف حفلات الاستقبال في بحيرة كومو الإيطالية، وكذلك مومباي وراجستان.

ومن المقرر أن يكون أمباني أكثر إسرافاً بدءاً من الشهر المقبل، وهذه المرة لحضور حفل زفاف ابنه الأصغر، أنانت أمباني البالغ من العمر 28 عاماً.

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يمتلك أغلى عقار في العالم

ووفقا لقائمة فوربس للأثرياء، فإن أمباني، رئيس مجموعة شركات ريلاينس إندستريز التي تتعامل في كل شيء من الطاقة إلى المنسوجات والاتصالات، هو أغنى رجل في آسيا، بثروة تبلغ 112 مليار دولار.

وقد لفت “أنتيلا” منزل أمباني المرتفع المكون من 27 طابقاً في مومباي، انتباه العالم عندما تم بناؤه، حيث أفادت التقارير أن تكلفته تجاوزت مليار دولار. وقد أدرجته مجلة فوربس كأغلى عقار في العالم.

أما زوجة ابنه “راديكا ميرشانت” 29 عامًا، فهي ابنة عائلة أعمال معروفة أيضا تدير شركة Encore Healthcare، وهي شركة أدوية هندية كبيرة.

“وميرشانت” راقصة كلاسيكية هندية مدربة، وتتولى الآن مجلس إدارة شركة Encore.

وفي حين أن قلة من الناس في الهند يستطيعون تحمل تكاليف حفلات الزفاف الفخمة مثل عائلة أمباني، فإن الأرقام تظهر أن حفلات الزفاف في الهند مستمرة في النمو والتوسع.

وتنفق الهند الآن أكثر من 75 مليار دولار على حفلات الزفاف كل عام، مما يجعلها رابع أكبر صناعة في البلاد.