السبت, يونيو 10, 2023
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الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد وحفل زفافها الأسطوري.. صور جديدة

أظهرت الصور الملتقطة من حفل زفاف الشيخة مهرة فخامة الزفاف وأناقة الديكورات الخاصة بالحفل الذي أقيم في "قاعة سعيد" بمركز دبي التجاري العالمي

كتب خالد الأحمد
الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد وحفل زفافها الأسطوري.. صور جديدة
حفل زفاف الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد
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وطن- في صور جديدة نشرتها لحفل زفافها، خطفت الشيخة مهرة ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأنظار بأناقتها ورقتها في حفل زفافها على ابن عمها الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، الذي أقيم يوم 5 يونيو.

حفل زفاف الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد

ونشرت الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي، صورا جديدة من حفل الزفاف الأسطوري الذي أقيم قبل أيام، عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

وتظهر الصور كيكة الزفاف التي تمّ اختيارها لهذا اليوم والتي احيطت بديكور فخم وبالزهور.

 

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الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد
حفل زفاف الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد

ووثقت صور أخرى لقطات رومانسية بين الشيخة مهرة ابنة محمد بن راشد، وزوجها الشيخ مانع.

كما أبرزت الصور أناقة فستان الشيخة مهرة، الذي يبدو أنه أعد لها خصيصا من قبل دار أزياء شهيرة.

 

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الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد
فستان الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد

وتداولت عدد من الصفحات الخاصة أخبار الزفاف الأسطوري وأظهرت الصور الملتقطة فخامة الزفاف، وأناقة الديكورات الخاصة بالحفل الذي أقيم في قاعة سعيد في مركز دبي التجاري العالمي.

وبدت العروس في إطلالتها المبهرة وهي ترتدي أزياء بتوقيع دار Ezra Couture العالمية .

ووفق مجلة “هاربر بازار” تألقت الشيخة مهرة في يومها الخاص بفستان مطرز من تصميم عزرا كوتور. وأكملت ملابسها بمجوهرات ألماس رائعة وساعة ألماس من دار شوبارد بسوار من الذهب الأبيض الخالص النقي ومرصع بأحجار ماسية يبلغ سعرها نحو 500 ألف درهم إماراتي. أي ما يعادل 275.733 ألف دولار أمريكي.

واختارت الأميرة الإماراتية أن تترك شعرها الطويل منسدلاً وتزينه بحجاب رقيق مطرز من التول.

فيما ظهر الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، بإطلالة إماراتية عربية تقليدية، إذ ارتدى العباءة والجلباب باللون الأبيض الناصع، بكنار مشغول باللون الذهبي.

ومن خلال الفيديوهات والصور الملتقطة للحفل الأميري تم تزيين القاعة بترتيبات رائعة من الزهور البيضاء ، مما أضفى جواً من الأناقة. وتم تزيين الطاولات بذوق بباقات من الزهور البيضاء وضوء الشموع اللطيف ، مما خلق أجواء آسرة.

قصيدة والد العريس

وتم الإعلان عن قرب زواج الشيخة مهرة بنت محمد آل مكتوم والشيخ مانع آل مكتوم في أوائل أبريل الماضي، وشارك العروسين الأخبار من خلال قصيدة مؤثرة كتبها والد العريس في هذه المناسبة السعيدة.

وفي شهر مارس الماضي، أفاد حساب للوكالة العربية الملكية ، وهو حساب على إنستغرام ينقل الأخبار المتعلقة بأفراد العائلة المالكة في المنطقة، أن الشيخة مهرة التي كانت مخطوبة آنذاك خريجة جامعية حديثة حاصلة على درجة علمية في العلاقات الدولية من إحدى جامعات لندن ، وتم الكشف في 5 أبريل عن زواجها من الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم.

ووفق المصدر فالعريس الشاب مغامر شغوف برياضة التزلج والصيد في أعماق البحار والتمتع بالحياة الشخصية والرفاهية التي تؤمنها له سمة الإنتماء للعائلة الحاكمة.

 

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علاوة على أنه من مشجعي كرة القدم وسبق أن التقط صورة له مع أسطورة الكرة البرازيلي “رونالدينيو” عندما كان في دبي. ويستمتع بالسفر مشاركاً مغامراته حول العالم مع متابعيه على إنستغرام.

المصدريوتيوب، انستجرام، مجلة هاربر بازار، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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