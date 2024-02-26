فضيحة جديدة: جنود إسرائيليون يستخدمون صورًا جنسية لجذب النساء على تطبيقات المواعدة

وطن – أقدم جنود إسرائيليون على وضع صور لجرائم وممارسات منحرفة لهم في غزة على حساباتهم في تطبيقات المواعدة، وذلك وسط تزايد الطلب بين النساء الإسرائيليات على الارتباط بهم.

وأظهرت اللقطات التي ينشرها الجنود الإسرائيليون، صور ملابس داخلية لنساء ربما قتلهم جيش الاحتلال في قطاع غزة أو تسبب في تهجيرهن قسريًّا.

جنود الاحــتلال يضعون صورًا لجــرائم وممارسات منحرفة على حساباتهم في تطبيقات المواعدة، وسط تزايد الطلب بين النساء الإسرائيليات على الارتباط بهم@AnaAlarabytv pic.twitter.com/zcEUVDNa0O — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 25, 2024

ونشر أحد الجنود الإسرائيليين صورة له وهو يجلس بجوار هذه الملابس بعدما علقها على جدار، على أحد تطبيقات المواعدة.

كما ظهر جنود آخرون وهم يحاولون جذب نساء لمواعدتهم، وذلك من خلال نشر صورهم أمام ركام أحياء سكنية دمروها.

وبيّن جنود الاحتلال، حالة من التفاخر بالجرائم والتصرفات الجنسية والمنحرفة، وذلك تزامنًا مع حملات منظمة تصوِّر العزاب منهم، على أنهم “أبطال قوميون”، بحثًا عن فتيات لهم.

قادة إسرائيليون يشاركون في الحملات

وفيما استغل الجنود، الحرب على غزة في محاولة للحصول على علاقات مواعدة مع النساء، فقد طلب قادة إسرائيليون من النساء الارتباط بالجنود العزاب لزيادة النسل اليهودي بهدف ما سموها “محاربة الأعداء”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت قد قال في وقت سابق: “قمت بالفعل بترتيب نحو 4-5 حفلات زفاف للمصابين أو أفراد العائلات المكلومة.. النصر على أعدائنا لن يكون بويلات الجحيم التي نصبها عليهم في ساحة المعركة بل في خلق حياة جديدة لها لنبقى هنا في إسرائيل”.

ولا تبدو الجرائم التي يتفاخر بها الجنود الإسرائيليون ممارسات ذكورية فردية للنساء في إسرائيل، حيث سجلت صفحات المواعدة طلبات متزايدة للارتباط بهم، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

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مثلية جنسية في جيش الاحتلال

ودائما ما تثير الملفات الجنسية حالة من الجدل في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقد سبق أن كشفت تقارير أن الجيش الإسرائيلي يحتل مراكز متقدمة عالميا، بين أكثر جيوش العالم التي تتضمن شواذا جنسيا، ومن ناحية زواج المثليين.

وشهدت الحرب على غزة، ممارسات على هذا النحو، فقد ظهر جندي إسرائيلي جالسا على كرسي ويضع مواد عناية بالبشرة على وجهه وسماعات على أذنيه في المعسكر، بينما كانت دبابة على مقربة منه تقصف مكان ما.

كما قام جندي إسرائيلي مثلي الجنس مؤخرا بنشر صورته رافعا علم المثليين من أمام دبابة، معربا عن فخره بالوفاء بالعهد الذي قطعه على نفسه بجلب علم المثليين إلى غزة.

وبدأت “إسرائيل” تعترف بزواج المثليين الذي يتم في الخارج في عام 2006، وسمحت بتبني الأطفال عن طريق تأجير الأرحام في عام 2020. لكن مع ذلك، لا يمكن للأزواج المثليين في “إسرائيل” نفسها الزواج بشكل قانوني.