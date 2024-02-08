فيديو استفزازي لجندي إسرائيلي في غزة.. “كلاب ومحل حلاقة”

وطن – واصل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، تصرفاتهم الغريبة خلال الحرب على غزة، ما يثير تكهنات عن وضعهم النفسي.

ففي أحدث هذه المشاهد، نشر أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي إعلانًا لمحل حلاقة يملكه بجوار جثامين لشهداء بينهم امرأة، تم إعدامهم في غزة.

وأرفق الجندي الإسرائيلي إعلانه بجملة متطرفة ضد الفلسطينيين، يقول فيها “مثل الكلاب.. لأن هذا هو ما تستحقونه”.

كما توعد الجندي الإسرائيلي، بفتح فرع قريب لمحله في غزة، كما ظهر في مقطع الفيديو.

تصرفات همجية لقوات الاحتلال

واعتاد جنود الاحتلال أن يمارسون هذه التصرفات الهمجية، تعبيرًا عن سلوكهم النازي خلال الحرب على غزة.

وظهر جنود إسرائيليون في العديد من المشاهد وهم يتفاخرون بتفجير مساكن الفلسطينيين.

كما يُقدِم الجنود الإسرائيليون على احتلال منابر المساجد لتلاوة الصلوات التلمودية، بجانب تعذيب الأسرى من المدنيين الفلسطينيين أمام عدسات الكاميرات.

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وتصاعدت حدة هذه السلوكيات لدى أفراد جيش الاحتلال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي خلفت حتى الآن بحسب المصادر الفلسطينية أكثر من 27 ألف شهيد وما يزيد على 67 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى تدمير المساكن والمنازل والبنى التحتية في معظم قطاع غزة، مما شكّل موجات نزوح بمئات الآلاف في أماكن متفرقة من القطاع المحاصر.