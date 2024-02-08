الرئيسية » الهدهد » فيديو استفزازي لجندي إسرائيلي في غزة.. “كلاب ومحل حلاقة”

فيديو استفزازي لجندي إسرائيلي في غزة.. “كلاب ومحل حلاقة”

بقلم
فيديو استفزازي لجندي إسرائيلي في غزة

وطن – واصل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، تصرفاتهم الغريبة خلال الحرب على غزة، ما يثير تكهنات عن وضعهم النفسي.

ففي أحدث هذه المشاهد، نشر أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي إعلانًا لمحل حلاقة يملكه بجوار جثامين لشهداء بينهم امرأة، تم إعدامهم في غزة.

وأرفق الجندي الإسرائيلي إعلانه بجملة متطرفة ضد الفلسطينيين، يقول فيها “مثل الكلاب.. لأن هذا هو ما تستحقونه”.

كما توعد الجندي الإسرائيلي، بفتح فرع قريب لمحله في غزة، كما ظهر في مقطع الفيديو.

تصرفات همجية لقوات الاحتلال

واعتاد جنود الاحتلال أن يمارسون هذه التصرفات الهمجية، تعبيرًا عن سلوكهم النازي خلال الحرب على غزة.

وظهر جنود إسرائيليون في العديد من المشاهد وهم يتفاخرون بتفجير مساكن الفلسطينيين.

كما يُقدِم الجنود الإسرائيليون على احتلال منابر المساجد لتلاوة الصلوات التلمودية، بجانب تعذيب الأسرى من المدنيين الفلسطينيين أمام عدسات الكاميرات.

  • اقرأ أيضا:
فيديو استفزازي لجنود إسرائيليين في أحد منازل قطاع غزة بعد تهجير أهله

وتصاعدت حدة هذه السلوكيات لدى أفراد جيش الاحتلال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي خلفت حتى الآن بحسب المصادر الفلسطينية أكثر من 27 ألف شهيد وما يزيد على 67 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى تدمير المساكن والمنازل والبنى التحتية في معظم قطاع غزة، مما شكّل موجات نزوح بمئات الآلاف في أماكن متفرقة من القطاع المحاصر.

قد يعجبك أيضاً

غرق مهاجرين سودانيين

البحر يبتلع 13 سودانيا على الأقل في حادثة غرق مأساوية (تفاصيل)

سائح كندي يفتح باب الطائرة أثناء الإقلاع

حاول فتح الباب أثناء الإقلاع.. مسافر كندي يثير ذعر ركاب طائرة في تايلند (فيديو)

فيديو استفزازي لجندي إسرائيلي في غزة

فيديو استفزازي لجندي إسرائيلي في غزة.. “كلاب ومحل حلاقة”

ياسمين عز ترد على خبر زواجها من صاحب قناة عربية "الرجل فخر لكل امرأة"

ياسمين عز ترد على خبر زواجها من صاحب قناة عربية “الرجل فخر لكل امرأة”

كاتريكسا ودكتور فود

“فضيحة كاتريكسا ودكتور فود”.. تداول فيديو مثير وصور جريئة لها! (فيديو)

أزمة حسام حسن وصلاح

أزمة حسام حسن مع صلاح بسبب تغريده وتصريح سابق (صور)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior