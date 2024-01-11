فيديو استفزازي لجنود إسرائيليين في أحد منازل قطاع غزة بعد تهجير أهله

وطن – انتشر مقطع فيديو يرصد تصرفًا استفزازيًّا، من قِبل جنود إسرائيليين داخل أحد منازل الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأظهر الفيديو، الجنود الإسرائيليين وهم يلهون ويجهّزون الطعام في المنزل، بعدما هجَّروا أصحابه.

نزوح كبير في غزة

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الجمعة، قد كشفت أن الحرب الوحشية التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، تجبر 1.9 مليون شخص، أي 90 بالمئة من السكان على النزوح عدة مرات.

وأكدت الوكالة الأممية، أن 1.4 مليون شخص يحتمون في منشآت تابعة للأونروا.

وبحسب الإحصائية الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، بلغ عدد شهداء غزة حتى يوم الأربعاء، 23.357 شهيدًا و59.410 إصابات.

دمار كبير في غزة

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قد أصدر إحصائية حديثة عن حجم الخسائر والأضرار الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

اقرأ أيضا:

وتسببت الحرب الإسرائيلية في تضرر 134 مقرا حكوميا بشكل كبير، وتضرر 295 مدرسة بشكل جزئي بينها 95 مدرسة خرجت عن الخدمة، وتضرر 240 مسجدا بشكل جزئي بينها 138 مسجدا هُدِم كليًّا وتضرر ثلاث كنائس بشكل كبير.

وأحصى المكتب، أن 290 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي، و69 ألف وحدة سكنية هُدمت كليا أو أصبحت غير صالحة للسكن، وخروج 30 مستشفى و150 مركزا صحيا عن الخدمة، مع استهداف 121 سيارة إسعاف بشكل مباشر.