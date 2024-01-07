المقاومة اصطادته في معارك غزة.. فيديو استفزازي لضابط إسرائيلي في منزل أحد الفلسطينيين

ضابط إسرائيلي يحطم صورة للمسجد الأقصى في أحد منازل غزة

وطن – انتشر مقطع فيديو لضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يُقدِم على تصرف استفزازي في أحد منازل الفلسطينيين في قطاع غزة، علما بأن هذا الضابط قُتل في المعارك البرية.

وشوهد الضابط الإسرائيلي، وهو يحطم صورة للمسجد الفلسطيني، كانت مُعلقة في منزل أحد الفلسطينيين.

وكان أول من نشر هذا الفيديو، هو بينتزي غوبشتن مستشار في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وقال معلقا: “الكابتن شارڤيت يشرح ما الذي يجب أن نفعله في المسجد الأقصى”.

وكان هذا الضابط الإسرائيلي قد قُتل في المعارك المحتدمة في قطاع غزة، وقد اعترف جيش الاحتلال بمقتله.

فقبل أيام، أقرّ جيش الاحتلال بمقتل النقيب احتياط هاريل شارفيت، البالغ من العمر 33 عاما، في معارك شمال قطاع غزة.

المقاومة تواصل ضرباتها

وتواصل المقاومة الفلسطينية،ضرباتها ونجاحاتها ضد الاحتلال الإسرائيلي في المعارك البرية المندلعة في قطاع غزة.

وفي أحدث هذه الضربات، تمكنت فصائل المقاومة بقيادة كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، من تكبيد جيش الاحتلال خسائر جديدة في الجنود والعتاد.

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القسام تُجهز على قوة إسرائيلية

فقد أعلنت كتائب القسام السبت، أن مقاتليها أجهزوا على قوة إسرائيلية من 8 جنود من مسافة صفر، بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط بني سهيلا شرق خان يونس.

وأضافت القسام أنه أُجهز على أحد جنود الاحتلال -أيضا- خلال دخوله منزلا، واشتُبك مع بقية أفراد القوة بالأسلحة والقنابل بخان يونس.

وتابعت: “حاصرنا قوة صهيونية أمس من 9 جنود، واشتبكنا معهم في بني سهيلا شرق خان يونس، وأوقعناهم بين قتيل وجريح”.

سرايا القدس تقصف تحشدات الاحتلال

من جهتها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أنها قصفت التحشدات العسكرية في منطقة المحطة وسط خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط بارز

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال، مقتل نائب قائد لواء التدريب في لواء الناحال خلال معارك بغزة.

وتوقع تقدير لوزارة الدفاع الإسرائيلية أن يصل عدد الجنود المصابين بإعاقات، في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، إلى 12 ألفا و500 جندي.