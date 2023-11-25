مشاهد مأساوية لجريح أجبره الاحتلال على النزوح من شمال غزة لجنوبها سيرا على الأقدام

وطن- انتشرت لقطات مأساوية، توثّق واحدة من الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على قطاع غزة، التي بدأت في السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي وأوقفتها هدنة إنسانية مؤقتة.

تُظهر هذه اللقطات، جيش الاحتلال الإسرائيلي وقد أجبر أحد الجرحى الفلسطينيين على النزوح سيرا على الأقدام من شمال قطاع غزة إلى جنوبه وهو يحمل جراحه.

جاء ذلك بسبب منع سيارات الإسعاف والمؤسسات الإغاثية من دخول شمال القطاع.

وشوهد الجريح الفلسطيني وهو في حالة مأساوية، حيث كان يجد صعوبة شديدة وهو يتحرك، بينما كان متكئا على أحد مرافقيه.

الاحتلال يُخلي المستشفيات

وكان جيش الاحتلال قد أخلى بالقوة، أغلب المرضى والجرحى والأطقم الطبية من المستشفيات التي حاصرها واقتحمها خلال عملياته البرية ضمن الحرب على غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال أخلى بالكامل المستشفى الإندونيسي، فيما يعمل حاليا على إخلاء بقية الجرحى من مجمع الشفاء الطبي.

مصير مجهول لمدير مستشفى الشفاء بعد اعتقاله

في سياق متصل، قالت منظمة الصحة العالمية إنها لا تملك معلومات عن مصير مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية، الذي اعتقله جيش الاحتلال مع آخرين قبل أيام، وذلك بعد اتهامات طالتها بالتورط في اختطافه.

وقالت المنظمة في بيان، إن أبو سليمة اعتقل الأربعاء الماضي، مع 5 آخرين من العاملين في المجال الصحي بالقطاع، أثناء مشاركتهم في مهمة قادتها الأمم المتحدة لإجلاء مرضى.