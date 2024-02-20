تركيا تعتقل 16 سيدة سورية يعملن مضيفات في “أماكن ترفيه” تمهيداً لترحيلهن

وطن – ألقت السلطات التركية القبض على 16 سيدة سورية يعملن كمضيفات في أماكن ترفيه بطريقة غير شرعية في ولاية شانلي أورفا خلال ما سُمي بعملية السلام التي تم تنفيذها بمشاركة 200 ضابط شرطة.

وأفادت وكالة دوغان التركية أن قوة من الخدمات الوقائية وفرق مكافحة جرائم المخدرات بتنسيق من مديرية فرع النظام العام وخلال تفقدها الأماكن الترفيهية بالمدينة، بضبط 16 سيدة تعمل كمضيفات غير مسجلات وبدون تأمين.

وتم تسليم السيات إلى مديرية إدارة الهجرة في المحافظة تمهيداً لترحيلهن بقرار من مكتب المدعي العام، بعد خضوعهن للفحص الصحي.

Şanlıurfa’da kaçak olarak işletilen pavyonlarda konsomatris olarak çalışan 16 yabancı uyruklu Dilber yakalandı. pic.twitter.com/ZsNS9DDhVU — Mehmet Yetim (@mehmetyetim63) February 17, 2024



وفي سياق متصل تم إغلاق 3 من أماكن العمل الأربعة التي تم فحصها أثناء التفتيش، والتي كانت تعمل خارج الغرض المقصود، وتم فرض غرامة إدارية قدرها 6 آلاف و75 ليرة تركية على أصحاب هذه الأماكن.

عمليات ترحيل السوريين في تركيا

ودأبت السلطات التركية على ترحيل اللاجئين السوريين لأدنى سبب وشملت عمليات الترحيل في الآونة الأخيرة عشرات الآلاف من الأشخاص، الذين تقدر مصادر الحكومة التركية عددهم بـ 36 ألفاً.

وأغلب المبعدين هم من الشباب الذين تعتقلهم دوريات الشرطة أثناء عمليات التفتيش على الطرق والساحات أو أثناء مداهمة منازل السوريين والشركات السورية أو التركية أو في أماكن عملهم.

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وتشمل أسباب الترحيل مخالفة قواعد الإقامة القانونية في تركيا، أو عدم امتلاك أو حمل وثائق رسمية. وغالباً ما تتم الاعتقالات بطريقة كيفية وخاصة إذا كان الشخص المعتقل لا يتحدث اللغة التركية.

وتمنح تركيا “وضع الحماية المؤقتة” للاجئين من سوريا. وبحسب بيانات مديرية إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية، فإنه حتى 26 تشرين الأول/أكتوبر 2023، هناك 3 ملايين و259 ألف و853 سورياً تحت الحماية المؤقتة في تركيا. يشار إلى أن هذا العدد انخفض منذ العام الماضي، بسبب الترحيل التعسفي.