اللواء اليمني حسن العبيدي.. هل تمت تصفيته في مصر بطلب إماراتي أم كتبت سهرة حمراء نهايته؟

وطن – كشفت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين 19 فبراير 2024، تفاصيل مقتل الضابط الكبير بالجيش اليمني ومدير إدارة التصنيع العسكري اللواء حسن العبيدي، وعرضت صورة للمتهمين بعد إلقاء القبض عليهم.

وجاء في بيان رسمي للداخلية المصرية أن مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغاً من مواطن يمني الجنسية تفيد بأنه تردد على شقيقه لعدم تجاوبه معه منذ اليومين الماضيين، ليعثر على جثته بداخل شقته فيما كانت محتوياتها مبعثرة.

وأعلنت الوزارة في البيان الذي رصدته (وطن) إلقاء القبض على المتهمين بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي، بعد تحريات وجمع للمعلومات أسفرت عن تحديد مرتكبي الجريمة.

( بيان وزارة الداخلية) فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 الجارى لمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يمنى الجنسية") بعثوره على جثة (شقيقه) بداخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين. فقد أسفرت التحريات وجمع… pic.twitter.com/3PnLEMr8Kj — وزارة الداخلية (@moiegy) February 19, 2024

أسماء المتهمين بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي

ووفق بيان الداخلية فإن أول المتهمين هو رمضان محمد بليدي علي 29 عاماً، سائق ومقيم المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة.

وسبق اتهام بليدي في العديد من القضايا أبرزها قتل وسلاح بدون ترخيص وسرقة وإتلاف عمد. أما المتهم الثاني فهو عبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته “عبده عسلية” 19 عاما وهو خرّاط ومقيم بالجيزة.

كما ضمت قائمة المتهمين بقتل اللواء اليمني “إسراء صابر محمد عطية” وشهرتها “دينا” 22 عاماً، وهي ربة منزل ومقيمة بمنشأة ناصر بالقاهرة.

والرابعة سهير عبدالحليم محمد عبدالحليم وشهرتها “منة” 17 عاما وهي أيضاً ربة منزل ومقيمة بمنشأة ناصر بالقاهرة وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع المتهمين، حسب بيان وزارة الداخلية.

محاولة تخدير المتهم قبل قتله

وزعم بيان الداخلية أنه بمواجهة اثنين من المتهمين اعترفا بارتكابهم الحادث وأقرا بسابقة تعرفهما على المجني عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين.

وأضاف بيان الداخلية أن المتهمين استغلوا استضافة الضابط اليمني لهم بمنزلهم مساء الجمعة الماضي، وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب في محاولة لتخديره.

وبعد تخديره تم تمكين المتهمين الآخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضاً ما أدى لوفاته.

وجاء في المزاعم أن المتهمين “استولوا على مبالغ مالية أجنبية ومحلية، وبعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار”.

ضبط متهمة أخرى بقضية مخدرات

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت أن المتهمين أرشدوا عن جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحدهم.

ومن خلال أقوال المتهمين تم ضبط سيدة تدعى آية رضا محمود، 23 عاما ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز أوسيم بالجيزة وهي ابنة زوجة المتهم الأول “سبق اتهامها في قضية مخدرات” لإخفائها جزءا من المسروقات.

وأعلنت السفارة اليمنية في القاهرة مقتل ضابط كبير بالجيش اليمني في شقته بمصر وذكرت أنه تم العثور على اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع، مقتولاً في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة.

مشيرة إلى أنها قامت منذ اللحظة الأولى لتلقيها البلاغ بتكليف المختصين بالنزول الميداني والتواصل مع كافة الجهات الأمنية المعنية في مصر ومتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة مقتله.

جدل وتشكيك برواية الداخلية

وحققت تلك المزاعم جدلاً واسعاً في المنصات حيث شكك متابعون في أن تكون الرواية الرسمية صحيحة، ولفتوا إلى وجود سيناريوهين محتملين.

أولهما تورط الضابط اليمني بعلاقة آثمة مع فتيات ليل قمن باستدراجه وقتله بالتنسيق مع المتهمين الآخرين، طمعاً في ممتلكاته.

والسيناريو الثاني المحتمل بحسب تعليقات النشطاء هو استهداف اللواء اليمني حسن العبيدي من قبل الإمارات وتصفيته عبر أجهزة الأمن المصرية وتلفيق تلك الدعاية التي قد لا تكون حقيقية.

فلم هندي ومسرحية سامجة بين الاستخبارات المصرية والاماراتية

سيتم كشف الحقيقة وستبقى القضية حية قضية راي عام تحاولون من خلال هذا البيان التغطية على حيثيات الجريمة والمجرمين الحقيقيين

حركات بايخة — أنيس منصور (@anesmansory) February 19, 2024

وفي هذا السياق علق أنيس منصور: “فلم هندي ومسرحية سامجة بين الاستخبارات المصرية والاماراتية سيتم كشف الحقيقة وستبقى القضية حية قضية راي عام تحاولون من خلال هذا البيان التغطية على حيثيات الجريمة والمجرمين الحقيقيين حركات بايخة”.

وكتب ماجد الحارثي عن جريمة اغتيال اللواء اليمني: “القضية ليست سرقة العالم ماهم مغفلين إلى هذه الدرجة من الإستغفال”.

وأردف: “السارق لكن يكتف يديه ويربطه في كرسي وآثار كدمات على وجهه كأنه خضع لإستجواب وتحقيق وأعقاب السجائر حوله”.

القضية ليست سرقة العالم ماهم مغفلين إلى هذه الدرجة من الإستغفال 🤬

السارق لكن يكتف يديه ويربطه في كرسي وآثار كدمات على وجهه كأنه خضع لإستجواب وتحقيق وأعقاب السجائر حوله !! نريد من @KhaledBahah تكليف محامي وقيام السفارة بدورها . — ماجد عمير الحارثي Majed omair (@majed_omair) February 19, 2024

وتابع: “نريد من السفير اليمني في مصر خالد بحاح تكليف محامي وقيام السفارة بدورها”.