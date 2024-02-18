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تفاصيل مقتل ضابط كبير بالجيش اليمني في مصر.. جثمان مكبل وآثار طعنات

بقلم
مدير دائرة التصنيع الحربي اللواء حسن بن جلال العبيدي

وطن – كشفت السفارة اليمنية بالقاهرة، تفاصيل العثور على جثمان اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع، مقتولًا في مصر.

وقالت السفارة في بيان: “تتابع سفارة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية باهتمام وحرص بالغين موضوع مقتل الشهيد اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع، الذي وجد مقتولاً في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة”.

وأضاف البيان أن السفارة قامت منذ اللحظة الأولى لتلقيها البلاغ بتكليف المختصين بالنزول الميداني والتواصل مع كافة الجهات الأمنية المعنية في مصر ومتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة الحادث المؤلم.

وأشارت السفارة إلى أنها تتابع نتائج التحقيقات وتشريح الطب الشرعي وتطلب من كافة وسائل الإعلام تحري الدقة في كل ما ينشر وعدم الإنجرار وراء الشائعات إلى حين الوصول إلى النتائج النهائية من قبل الجهات المختصة.

العثور على الجثمان مكبلا

يأتي هذا فيما قالت مصادر مقربة من العبيدي، إن الحادثة وقعت قبل يومين دون معرفة أحد، وبعد اختفائه، تم كسر قفل شقته والعثور عليه مكبلا وعلى جثته آثار عدة طعنات.

تفاصيل العثور على الجثمان

في سياق متصل، كشف المستشار الإعلامي لسفارة اليمن بالقاهرة، بليغ المخلافي، عن مزيد من التفاصيل بخصوص الحادثة.

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وقال المخلافي إنه تم العثور على جثة اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع، مقتولاً في شقته في شارع فيصل بمحافظة الجيزة.

وأضاف أن السفارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مصر تتابع التحقيقات للوصول إلى حقيقة مقتله، مشيرا إلى أنه تم تفريغ الكاميرات بمحيط عقار الواقعة.

وأشار إلى أن القتيل كان في زيارة خاصة إلى مصر منذ أكثر من شهر.

وأكّد أنه تشريح الجثة، وأن السفارة تنتظر تقرير الطب الشرعي، للوصول إلى النتائج النهائية من قبل الجهات المختصة.

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