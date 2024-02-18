الرئيسية » رياضة » أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي تطفو على السطح من جديد.. ماذا حدث؟!

أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي تطفو على السطح من جديد.. ماذا حدث؟!

بقلم
الشحات والشيبي

وطن- عادت قضية أزمة حسين الشحات لاعب الأهلي المصري مع المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز إلى الواجهة من جديد، بعد رفع الأخير شكوى ضد اللاعب لدى القضاء المصري.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، بأن نجم الأهلي المصري حسين الشحات خضع للتحقيق منذ عدة أيام ماضية داخل نيابة التجمع الخامس، ليخرج اللاعب من النيابة بكفالة إلى حين دارسة كل جوانب القضية.

أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي

وكانت قضية أزمة حسين الشحات مع محمد الشيبي، قد حدثت داخل أرضية ملعب المباراة خلال مشادة انتهت بقيام الشحات بصفع الشيبي على وجهه في مشهد مؤسف نقلته عدسات الكاميرا حينها.

أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي
حسين الشحات ومحمد الشيبي

لكن لاعب الأهلي حسين الشحات تدارك الأمر سريعاً بعدها بساعات وقام بالاعتذار إلى اللاعب المغربي محمد الشيبي، إلا أن الأخير قام بتصعيد الأمور ورفع قضية ضد حسين الشحات في القضاء المصري.

اقرأ أيضاً: 
حل الأزمة بين الطرفين

وبحسب التقارير، فإن محامو الطرفين قد توصلا إلى حل الأزمة بشكل نهائي بين الطرفين بعد توجه لاعب بيراميدز محمد الشيلي إلى القضاء المصري، الذي بدوره تم إحالة اللاعب الشحات إلى التحقيق داخل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

كما واتفق محامو كلا الطرفين إلى إنهاء الخلافات بين كلا اللاعبين بشكل ودي، على أن يعلن هذا الأمر في أقرب وقت ممكن.

إيقاف حسين الشحات

وأصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، قرار بإيقاف اللاعب حسين الشحات عن مباراتين على خلفية اعتدائه على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي، لكن الأخير لم يكتفي بهذا الأمر وقام برفع شكوى للقضاء المصري من أجل الحصول على حقه.

قضية أزمة الشحات والشيبي
حسين الشحات ومحمد الشيبي

ويستعد اللاعب الشحات مع فريقه الأهلي المصري، للمواجهة المرتقبة أمام نظيره ميدياما الغاني، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، الجمعة.

ويعتلي فريق الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 برصيد 6 نقاط، كما وبفارق نقطة عن الوصيف شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

للحصول على آخبارنا الحصرية والعاجلة اشترك في قناتنا في تليغرام

قد يعجبك أيضاً

جدول الدوري الألماني

بعد مُواصلة سقوط البايرن.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز

"هكذا يكون الكلام يا أردوغان".. داود أوغلو يُحرج الرئيس بكلمات مؤثرة

“هكذا يكون الكلام يا أردوغان”.. داود أوغلو يُحرج الرئيس بكلمات مؤثرة (فيديو)

الصحفي المغربي حميد المهداوي لا يزال رهن الاعتقال.. أدمن حسابه يثير جدلا

الصحفي المغربي حميد المهداوي لا يزال رهن الاعتقال.. أدمن حسابه يثير جدلا

شاهد ما فعلته عراقية أرادت قتل زوجها رمياً بالرصاص داخل مقهى

شاهد ما فعلته عراقية أرادت قتل زوجها رمياً بالرصاص داخل مقهى (فيديو)

الشحات والشيبي

أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي تطفو على السطح من جديد.. ماذا حدث؟!

لا يُصدق.. الجِن يحاكمون جندياً يمنياً قتل جنيا منهم بالخطأ

لا يُصدق.. الجِن يحاكمون جندياً يمنياً قتل جنيا منهم بالخطأ (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior