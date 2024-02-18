أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي تطفو على السطح من جديد.. ماذا حدث؟!

وطن- عادت قضية أزمة حسين الشحات لاعب الأهلي المصري مع المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز إلى الواجهة من جديد، بعد رفع الأخير شكوى ضد اللاعب لدى القضاء المصري.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، بأن نجم الأهلي المصري حسين الشحات خضع للتحقيق منذ عدة أيام ماضية داخل نيابة التجمع الخامس، ليخرج اللاعب من النيابة بكفالة إلى حين دارسة كل جوانب القضية.

أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي

وكانت قضية أزمة حسين الشحات مع محمد الشيبي، قد حدثت داخل أرضية ملعب المباراة خلال مشادة انتهت بقيام الشحات بصفع الشيبي على وجهه في مشهد مؤسف نقلته عدسات الكاميرا حينها.

لكن لاعب الأهلي حسين الشحات تدارك الأمر سريعاً بعدها بساعات وقام بالاعتذار إلى اللاعب المغربي محمد الشيبي، إلا أن الأخير قام بتصعيد الأمور ورفع قضية ضد حسين الشحات في القضاء المصري.

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حل الأزمة بين الطرفين

وبحسب التقارير، فإن محامو الطرفين قد توصلا إلى حل الأزمة بشكل نهائي بين الطرفين بعد توجه لاعب بيراميدز محمد الشيلي إلى القضاء المصري، الذي بدوره تم إحالة اللاعب الشحات إلى التحقيق داخل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

كما واتفق محامو كلا الطرفين إلى إنهاء الخلافات بين كلا اللاعبين بشكل ودي، على أن يعلن هذا الأمر في أقرب وقت ممكن.

إيقاف حسين الشحات

وأصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، قرار بإيقاف اللاعب حسين الشحات عن مباراتين على خلفية اعتدائه على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي، لكن الأخير لم يكتفي بهذا الأمر وقام برفع شكوى للقضاء المصري من أجل الحصول على حقه.

ويستعد اللاعب الشحات مع فريقه الأهلي المصري، للمواجهة المرتقبة أمام نظيره ميدياما الغاني، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، الجمعة.

ويعتلي فريق الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 برصيد 6 نقاط، كما وبفارق نقطة عن الوصيف شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط.