لماذا حذر رئيس الأركان الإسرائيلي جنوده من نهب منازل غزة؟

وطن – حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، جنوده من نهب المنازل في غزة، وذلك بعد ظهور العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر تعرض المنازل للتخريب والنهب.

وبحسب موقع يديعوت العبري، طلب هاليفي من القادة والجنود الامتناع عن السرقة والكتابات غير الضرورية على الجدران.

وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت أعمال عنف وجرائم استفزازية، لا علاقة لها بتعزيز الهدف المعلن المتمثل في ما تسميه تدمير حركة حماس.

وفي أحد مقاطع الفيديو، يتفاخر جندي بسرقة قلادة فضية من غزة ليأخذها إلى صديقته في إسرائيل.

An Israeli soldier brags about looting a silver necklace for his girlfriend from Gaza pic.twitter.com/YCZyoUjcUz

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 26, 2023