سرقات جنود الاحتلال لممتلكات الفلسطينيين وصلت إلى الحيوانات! (فيديو)

وطن – أصبحت سرقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لأملاك الفلسطينيين في غزة بعد تهجيرهم من منازلهم، مشهداً شبه يومي وعملاً ممنهجاً وليس حالات فردية.

وتداول مستخدمو منصات التواصل مقطع فيديو لجندي إسرائيلي يسرق جمل مواطن فلسطيني بقطاع غزة، ويلتقط الصور وهو يركبه متفاخرًا وفرحا بفعلته.

متفاخرًا وفرحا بفعلته.. جندي إسرائيلي يسرق جمل احد المواطنين بقطاع غزة pic.twitter.com/1zCMxQz1K7 — المجلس (@omaniyanews) December 12, 2023

وظهر الجندي الصهيوني في مقطع الفيديو المتداول وهو يحمل سلاحه، ويعتمر خوذته ويركب فوق الجمل ويردد كلمات عنصرية باللغة العبرية.

وبدا داخل مزرعة لجمال، ويسمع صوته وهو يقول شاهراً سلاحه نحو الجمال الأخرى “بر بر”.

“أخلاقيات الاحتلال المنحطة”

وانتقد مغردون ومعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي هذه التصرفات، واعتبرها البعض انعكاساً لأخلاقيات الاحتلال الإسرائيلي المنحطة ووحشيته.

وعلق صاحب حساب “الحمدلله”: “قوتهم على الأطفال والنساء والبهائم، أما غير ذلك فرجال حماس راكبين ظهورهم”.

واستدرك:”هذا الفيديو أكبر دليل على التخبط والروح الانهزامية لديهم”.

قوتهم الا على الأطفال والنساء والبهائم أما غير ذلك فرجال حماس راكبين ظهورهم..وهذا الفيديو أكبر دليل على التخبط والروح الانهزاميه معهم.. — الحمدلله (@mrlbsy3) December 12, 2023

وقال آخر:” شتات سيبقون في غيهم وشتاتهم إلى أن يشاء الله ويهزموا هزيمة لا سابق لها بإذن الله” .

وعقبت “عفاف مسلم” بنبرة ساخرة: “معلش الدبابة اتباعت خردة”.

وقالت د.اسماء: “حرامى ويفتخر هو اللى سارق أرض هيفرق معاه جمل.”

وكان مواقع عبرية قالت إن “شرطة الاحتلال اعترفت بأن ضابطاً إسرائيلياً قام بسرقة الكثير من الممتلكات من منازل الفلسطينيين، خلال عمليات الاقتحام والتفتيش في الضفة الغربية”.

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وبحسب المصدر نقلاً عن شرطة الاحتلال، تم العثور على بعض ممتلكات الفلسطينيين في منزل المُحقق، المتواجد في جنوبي الأراضي المحتلة.

وقالت شرطة الاحتلال إن “المحقق يقوم بسرقة ممتلكات من السكان الذين قام بتفتيش منازلهم، ومن بين الممتلكات المسروقة، الهواتف المحمولة، والعديد من المجوهرات الذهبية، والنقود، إضافة إلى أسلحة وذخيرة”.