تطورات بقضية موظف مصري شغل الكويتيين بعد تنفيذه عملية اختلاس احترافية

وطن – في متابعة لأحدث تطورات القضية التي فجرت الجدل بالكويت خلال الأيام الماضية، باشرت النيابة العامة الكويتية التحقيق مع مصري متهم بالاستيلاء على مليون دولار ـ أي ما يعادل 300 ألف دينار كويتي ـ من الشركة الكويتية لخدمات الطيران.

وجاء ذلك بعد القبض عليه من قبل وحدة مكافحة جرائم المال بالإنتربول بالتعاون مع الإمارات، وذلك بعد ساعات من هروبه من البلاد إلى دبي، وقبيل مغادرته إلى مصر.

رئيس ومجلس إدارة #الخطوط_الجوية_الكويتية يتخذون قرارات سريعه تحسب لهم بتشكيل لجنة تحقيق على خلفية إختلاس موظف الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو)@KuwaitAirways @kascopage @Kuwait_DGCA pic.twitter.com/iRnyZiW8Qv — سحاب | sahab (@sahabnews1) February 16, 2024

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام كويتية بأن عبد الرحمن الكندري، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لخدمات الطيران “كاسكو” تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام عن وجود شبهة الاستيلاء على مبالغ مالية في الشركة.

حيث أشار في بلاغه إلى أن الموظف المصري اختلس نحو 300 ألف دينار من الشركة الكويتية لخدمات الطيران عبر فواتير وهمية، ثم غادر البلاد متجها إلى الإمارات.

تزوير وتلاعب

وفي التفاصيل قال “الإعلام الأمني” التابع لوزارة الداخلية الكويتية عبر حسابه في موقع “إكس”- “تويتر” سابقاً، إن الواقعة بدأت بعد تلقي قرار من نيابة الأموال العامة بشأن البحث والتحري والقاء القبض على أحد المتهمين في التزوير والتلاعب في المستندات والفواتير”.

بتعاون مباشر مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قطاع الأمن الجنائي يتمكن من ضبط متهم هارب خارج دولة الكويت بتهمة الاستلاء على مبلغ يفوق الـ(300 الف دينار كويتي) تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلاً بالادارة العامة للمباحث الجنائية (ادارة مكافحة جرائم المال وإدارة الإنتربول) من… pic.twitter.com/PwJ7w0sfsy — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) February 15, 2024

وأضاف المصدر: “وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من قبل إدارة مكافحة جرائم المال وإدارة الشرطة الجنائية والعربية (الانتربول)، وذلك للتنسيق مع السلطات في دولة الإمارات والقنصلية لضبط المتهم قبل هروبه الي بلاده، حيث تم ضبطه وتسليمه لدولة الكويت”.

ولفت المصدر إلى أنه جار التحقيق مع المتهم وإحالته والمتورطين إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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ضُبط قبل نزوله من الطائرة

وأثنت وزارة الداخلية الكويتية على النيابة العامة لتعاونها المثمر بالإضافة إلى التفاعل السريع والحاسم مع الواقعة من قبل السلطات الإماراتية، في عملية ضبط المتورط والذي قد تم إجراء اللازم بحقه حال نزوله من الطائرة.

وتم تسليمه لدولة الكويت بوقت قياسي تنفيذاً للاتفاقيات الخليجية والدولية.

وفي سبتمبر من العام الماضي، أقرت دول مجلس التعاون الموافقة على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين الدول الست.