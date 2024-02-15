“سمسم” قُتل بطريقة بشعة.. نهاية مشهور عراقي شاذ تحدث ضجة (فيديو)

وطن – لقي المشهور العراقي الشاذ جنسيا رحيم العبودي الذي يعرف باسم “سمسم” على مواقع التواصل، مصرعه بحادثة طعن بالسكاكين وسط محافظة الديوانية، جنوبي العراق.

وقالت وسائل إعلام عربية إن مشهور مواقع التواصل رحيم العبودي “سمسم” البالغ من العمر 28 عاماً قتل طعنا بالسكاكين.

مقتل الشيميل سمسم قبل قليل بالديوانيه: pic.twitter.com/SEN9ORB7GC — ‏ ‏Out of context العراقيين (@iraqi_brbok) February 15, 2024

ويعتقد أن العبودي المثلي الجنس قام بتغيير جنسه حسب شبكة “روداو” التي نقلت عن المنسق الإعلامي لقيادة شرطة الديوانية قوله إن القتلة غير معروفين.

ووقع الحادث “الساعة الواحدة صباحا (22:00 بتوقيت غرينتش) بالقرب من شارع الجدارية وسط الديوانية.

سمسم يلقى مصرعه بطعنات في جسده

وتعرض البلوغر العراقي الشاذ رحيم العبودي الذي يعرف في منصات التواصل بلقب “سمسم” لطعنات في أماكن متفرقة من جسده بينها القلب والصدر، ما تسبب بمصرعه.

🔴 مقتل المتحول جنسياً الشهير بإسم "سمسم" بطعنات سكين في محافظة الديوانية.#الديوانية pic.twitter.com/GKaLJ0XDwC — منتظر حسين | MONTAZER HUSSIEN (@17Montazer) February 15, 2024

وقتل العديد من مشاهير رواد ومنصات التواصل في العراق أبرزهم المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، وصانع المحتوى، نور محمد، الشهير بـ”نور بي أم” على يد مسلح يستقل دراجة نارية في منطقة المنصور الراقية غربي بغداد.

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يذكر أن العراق لا يمنع بشكل صريح الشذوذ الجنسي وهو ما دفع الأحزاب الرئيسية في العراق لتوجيه انتقادات لاذعة بسبب عدم إصدار قانون يمنع هذه الظاهرة اللا أخلاقية والتي تدمر المجتمع.