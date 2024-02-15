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جثث متناثرة.. قصف إسرائيلي وحشي لشارع الجلاء وسط غزة (فيديو)

بقلم
جثث متناثرة.. قصف إسرائيلي وحشي لشارع الجلاء وسط غزة

وطن – نشرت وسائل إعلامية لقطات مصورة قاسية تظهر لحظات مروعة وجثث متناثرة، ضمن آثار قصف وحشي من الاحتلال الإسرائيلي استهداف شارع الجلاء وسط قطاع غزة.

وتحدثت مصادر إعلامية محلية عن سقوط شهيدين و5 جرحى جراء القصف الإسرائيلي، في اليوم الـ 132 للحرب الوحشي على القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر في القطاع المحاصر راح ضحيتها 87 شهيدا و104 جرحى خلال يوم واحد، لترتفع حصيلة الشهداء الإجمالية إلى 28 ألفا و663 والمصابين إلى 68 ألفا و395.

قصف مستمر وتحويل المستشفيات لثكنات عسكرية

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي تجمعات للمدنيين وسط وشرقي القطاع، وتحديداً في “حي الشجاعية” ما أدى لوقوع إصابات بعضها خطيرة.

وفي خان يونس جنوبي القطاع أكدت وزارة الصحة في غزة تحويل الاحتلال لمجمع ناصر الطبي في خان يونس إلى ثكنة عسكرية بعد مداهمته، في حين كذّبت حركة حماس ادعاءات الاحتلال بوجود أسرى محتجزين داخل المجمع.

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ووثقت لقطات مصورة من داخل مستشفى ناصر، مشاهد الفوضى والرعب داخل المستشفى.

وفي المقاطع كان رجال يسيرون عبر ممرات مظلمة باستخدام أضواء هواتفهم، بينما يحيط بهم الغبار والحطام المتناثر في الممرات، وفي وقت ما كانوا يدفعون سريرا عبر مكان متضرر.

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