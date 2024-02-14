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مشاهد مؤلمة لقطط تنهش جثمان طفل استشهد برصاص قناص إسرائيلي في غزة

بقلم
قطط تنهش جثمان طفل فلسطيني في غزة

وطن – أظهرت مشاهد قاسية، قططا وهي تنهش جثمان طفل شهيد قنصته قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال قد منعت الأطباء والمسعفين من الوصول إلى جثمان الشهيد.

وشوهدت القطط وهي تنهش جثمان الشهيد على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال التي تقتل كل من يحاول الخروج أو الدخول إلى المستشفى.

وظهر جثمان الشهيد وهو ملقى في الشارع أمام بوابة المستشفى بعد قنصه من قوات الاحتلال.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، استشهاد وإصابة نازحين بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهم لدى خروجهم من مستشفى ناصر بمدينة خان يونس.

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“أطباء بلا حدود” قلقة من أوضاع مستشفى ناصر

بدورها، أعربت منظمة أطباء بلا حدود عن قلقها بسبب الوضع في مستشفى ناصر، ودعت جيش الاحتلال إلى ضمان عدم تعرض جميع أفراد الطواقم الطبية والمرضى والنازحين للأذى.

وقالت المنظمة إن جيش الاحتلال أمر جميع النازحين في مستشفى ناصر، وهو الأكبر في جنوب غزة، بإخلائها، وأبلغ الكوادر الطبية والمرضى أنه يمكنهم البقاء بشرط إبقاء شخص واحد لكل مريض.

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وأكدت أن الناس يخشون مغادرة المستشفى لأنهم سمعوا تقارير عن إطلاق نار على الأشخاص الذين يغادرونها، مشددة على ضرورة منح الذين يريدون المغادرة الحق في الخروج الآمن.

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