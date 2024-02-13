معتقل فلسطيني أرسله الاحتلال لمستشفى ناصر مكبلا ثم أعدمه بالرصاص (فيديو)

وطن – في جريمة مروعة تعكس وحشية الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق المدنيين في قطاع غزة، أقدم جنود إسرائيليون على إعدام شاب فلسطيني معتقل بعد إجباره على الذهاب إلى مجمع ناصر الطبي وهو مقيد ليدعو الناس للخروج منه، مهددين إياه بأنه إذا لم يعد سيقتحمون عليه المستشفى ويتم تصفيته.

ووفق نشطاء فإن الشاب الذي لم يكشف عن هويته أو اسمه وخوفاً على أرواح الناس عاد بعد أن أوصل لهم الرسالة في مستشفى ناصر، ليقوم الاحتلال المجرم بعدها بإعدامه بثلاثة طلقات نارية مباشرة أسفرت عن استشهاده.

وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من جرائم الإعدام الميداني لأسرى ومدنيين في قطاع غزة على مدار أيام العدوان المستمر منذ 130 يوماً.

في جريمة مروعة تعكس حجم الإرهاب والإجرام الصهيوني..

الجيش المجرم قام باعتقال شاب وتقييده، ثم أرسله مُقيداً لمجمع ناصر الطبي ليدعو الناس للخروج منه، وهدده أنه إذا لم يعود سيقتحم عليه المستشفى.. الشاب خوفاً على أرواح الناس عاد بعد أن أوصل لهم الرسالة، ليقوم الاحتلال المجرم بإعدامه… pic.twitter.com/aKQTGKahXo — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) February 13, 2024

وأظهرت مشاهد مصوّرة الشاب وقد ألبسه جنود الاحتلال لباسًا أبيض أشبه باللباس الخاص بـمصابي”كورونا” وقيدوا يديه، ووضعوا علامة صفراء على رأسه.

حيث وصل الشاب لمجمع ناصر الطبي ونقل الرسالة التي حملها من جيش الاحتلال وهو مقيد اليدين.

وبحسب رواية شهود عيان فإن الجيش الإسرائيلي أجبر المعتقل على الذهاب إلى داخل المستشفى وإقناع من بداخلها على الخروج وأن يعود إليهم تحت تهديده بقتل أحد أفراد عائلته ـ المعتقل معهم أيضا ـ وأثناء عودته من داخل المستشفى أعدمه جنود الاحتلال بثلاثة رصاصات.

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وتفرض قوات الاحتلال حصارا مشددا على المستشفى لليوم الـ21 على التوالي، إذ يستهدف قناصته من يتواجدون داخل المجمع، الأمر الذي أدى إلى عدم تمكن الطواقم الطبية من الحركة بين مبانيه، في ظل وجود 300 كادر صحي و450 مريضا وجريحا و10 آلاف نازح.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أعلنت، أمس الاثنين، استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 14 آخرين من الأطقم الطبية والنازحين برصاص الجيش الإسرائيلي في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

مشيرة إلى أن قوات الاحتلال هدمت السور الشمالي لمجمع ناصر الطبي وتقوم بإبلاغ إدارة المجمع باخلاء النازحين والابقاء على المرضى والكوادر الصحية.

قناصة الاحتلال

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في بيان، إن قناصة الجيش الإسرائيلي يحاصرون المستشفى ويطلقون النار على كل من يتحرك في ساحتها، مؤكدا أنهم قتلوا 7 فلسطينيين وأصابوا 14 من الطواقم الطبية والنازحين داخل ساحات المستشفى.

يُذكر أن 14 مستشفى من أصل 36 في غزة تعمل بشكل جزئي، بينها تسعة مستشفيات في الجنوب، وستة في الشمال.