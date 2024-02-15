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بعد اقتحام رام الله.. مصطفى البرغوثي يهاجم حكومة عباس: “السلطة الفلسطينية بلا سلطة”

بقلم
مصطفى البرغوثي

وطن – هاجم الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي حكومة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واصفاً إياها بلا سلطة بعد اقتحامات جيش الاحتلال لرام الله في الضفة الغربية.

وقال البرغوثي في تغريدة له على منصة إكس: “اقتحم جيش الاحتلال مدينة رام الله، وتمركز في وسط المدينة، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية بلا أي سلطة”.

وشنت قوات الاحتلال اقتحامات طالت المدينة التي تستضيف مقر الرئاسة الفلسطينية، ونشرت قناصة في أبنية عدة خلال حصار دوار المنارة وسط المدينة.

وأصيب شابين بالرصاص خلال مواجهات مع جيش الاحتلال وسط رام الله دون أن تحرك سلطات محمود عباس بأي حركة تظهر أي سيادة لها في المنطقة ما أثار انتقادات لاذعة ومنها وصف البرغوثي للسلطات الفلسطينية بأنها بلا سلطة.

تفاعل واسع مع تغريدة مصطفى البرغوثي

وتفاعل رواد منصات التواصل مع هجوم الرغوثي على حكومة عباس وأكد بعضهم أن السلطة الفلسطينية لا يظهرون كرجال إلا ضد الفلسطينيين فقط.

وتساءلت إحدى المغردات: “أنا لا أفهم كيف لا توجد أي وحدات لصد اقتحامات الاحتلال في الضفة الغربية. كيف يمكن أن يعاني الناس كثيرًا ولا يقاومون؟”.

ودعا متابع ثالث مصطفى البرغوثي إلى تولي السلطة عوضاً عن عباس مغرداً: “أنت بحاجة إلى تولي منصب عباس، فأنت محبوب ومحترم أكثر والجميع يعرف أن عباس دمية صهيونية وأنه خائن”.

ومنذ قيام حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 تعاملت السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس بنوع من الريبة مع الأوضاع في قطاع غزة، ففي الوقت الذي تعلن فيه عن حالة من التضامن مع غزة، إلا أنّها تتهيأ على ما يبدو لتولي زمام الأمور في القطاع.

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وكان عباس قد صرح في وقت سابق، أن السلطة على استعداد لتحمل مسؤوليتها كاملة في قطاع غزة في إطار حل سياسي شامل، يتضمن القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

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