بعد اقتحام رام الله.. مصطفى البرغوثي يهاجم حكومة عباس: “السلطة الفلسطينية بلا سلطة”

وطن – هاجم الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي حكومة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واصفاً إياها بلا سلطة بعد اقتحامات جيش الاحتلال لرام الله في الضفة الغربية.

وقال البرغوثي في تغريدة له على منصة إكس: “اقتحم جيش الاحتلال مدينة رام الله، وتمركز في وسط المدينة، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية بلا أي سلطة”.

وشنت قوات الاحتلال اقتحامات طالت المدينة التي تستضيف مقر الرئاسة الفلسطينية، ونشرت قناصة في أبنية عدة خلال حصار دوار المنارة وسط المدينة.

The Israeli army invaded Ramallah and is stationed in the city center confirming that the Palestinian authority is without any authority. — Mustafa Barghouti @Mustafa_Barghouti (@MustafaBarghou1) February 15, 2024

وأصيب شابين بالرصاص خلال مواجهات مع جيش الاحتلال وسط رام الله دون أن تحرك سلطات محمود عباس بأي حركة تظهر أي سيادة لها في المنطقة ما أثار انتقادات لاذعة ومنها وصف البرغوثي للسلطات الفلسطينية بأنها بلا سلطة.

تفاعل واسع مع تغريدة مصطفى البرغوثي

وتفاعل رواد منصات التواصل مع هجوم الرغوثي على حكومة عباس وأكد بعضهم أن السلطة الفلسطينية لا يظهرون كرجال إلا ضد الفلسطينيين فقط.

The Palestinian Authority only act like men against the Palestinians — Mawtini 🇵🇸 (@MawtiniLevent) February 15, 2024

وتساءلت إحدى المغردات: “أنا لا أفهم كيف لا توجد أي وحدات لصد اقتحامات الاحتلال في الضفة الغربية. كيف يمكن أن يعاني الناس كثيرًا ولا يقاومون؟”.

I just don't understand how come there aren't any units to sn1pe or b0mb the occupation in the WB from where they don't see. How can people suffer so much and not fight back. — Aida A. (@_truthtopower) February 15, 2024

ودعا متابع ثالث مصطفى البرغوثي إلى تولي السلطة عوضاً عن عباس مغرداً: “أنت بحاجة إلى تولي منصب عباس، فأنت محبوب ومحترم أكثر والجميع يعرف أن عباس دمية صهيونية وأنه خائن”.

You need to take over Abbas position, you’re much more liked and respected and everyone knows Abbas is a Zionist puppet and he’s a traitor, I also came across a post about some Israeli’s would prefer you as well. I’ll see if can find it and will post it. — Nosh 🇵🇸🇿🇦 (@Nosh3331A) February 15, 2024

ومنذ قيام حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 تعاملت السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس بنوع من الريبة مع الأوضاع في قطاع غزة، ففي الوقت الذي تعلن فيه عن حالة من التضامن مع غزة، إلا أنّها تتهيأ على ما يبدو لتولي زمام الأمور في القطاع.

وكان عباس قد صرح في وقت سابق، أن السلطة على استعداد لتحمل مسؤوليتها كاملة في قطاع غزة في إطار حل سياسي شامل، يتضمن القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.