محمود عباس يضع 3 شروط لعودة السلطة لحكم غزة في اليوم التالي للحرب

وطن- حدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ثلاثة شروط لتتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية في غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية همجية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال عباس خلال مقابلة مع قناة “أون” المصرية، إن السلطة تريد وقف القتال وقفا شاملا، وفتح الأبواب للمساعدات الإنسانية، ومنع هجرة الفلسطيني خارج وطنه”.

وأضاف أن السلطة طلبت هذه النقاط الثلاث، موضحا أنه إذا حدث خروج بعد ذلك (يقصد خروج إسرائيلي) فإن السلطة جاهزة لتحمل مسؤولياتها التي قال إنها تتحملها حاليا.

السلطة موجودة في غزة

وردا على سؤال عما إذا كانت توجد خطط أو كوادر لحكم غزة في اليوم التالي للحرب، أجاب “لدينا كل شيء، والكوادر موجودة هناك (…)، نحن لم نخرج من غزة كي نعود إليها”.

وتابع عباس: “نحن موجودون في غزة، ولنا مؤسساتنا وكوادرنا وشبابنا، ندفع لغزة، للشعب والمؤسسات 140 مليون دولار شهريا.. نحن موجودون في غزة، اليوم عندنا من الوزراء 5 من غزة، 3 مقيمون فيها”.

وأشار إلى أن الرؤية الفلسطينية هي السلطة موجودة في غزة، ليس أن ترجع إليها، مؤكدا أنهم جاهزون لدراسة الوضع على أساس الشرعية الدولية وتطبيق الشرعية الدولية ودولة فلسطينية تشمل غزة والضفة والقدس.

وأوضح أن إسرائيل لا تريد السلطة الفلسطينية في غزة، بل تريد أن تبقى وتستقطع أجزاء (أخرى من فلسطين)، لكن العالم لا يوافق، ونظريا أمريكا لا توافقها.

وعودة تولي سلطة محمود عباس المسؤولية عن قطاع غزة بعد الحرب واحدة من النقاط التي رشحت مبكرا، وأثارت جدلا كبيرا لا سيّما أنه يُفهم منها أن السلطة تريد حكم غزة صعودا عبر دبابة إسرائيلية.

غير أن عباس كان قد تحدث من قبل عن أنه منفتح على مسار عودة السلطة إلى غزة شريطة ألا يتم فصله عن مسار الضفة الغربية.