حراك جديد للتغيير في الضفة والقدس وأول بيان “للمقاومة الشاملة” .. ما علاقة مصطفى البرغوثي؟

وطن – انتشر مقطع مصور في منصات التواصل قال ناشروه إنه أول بيان للمقاومة الفلسطينية الشاملة في الضفة الغربية، يدعو لحراك شامل ضد الاحتلال والسلطة الفلسطينية بهدف التغيير وتشكيل مجلس قيادة موحد يتولى رئاسته الدكتور مصطفى البرغوثي.

ووجه البيان نداء إلى أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والشتات، ودعا لحراك شامل للتغيير في تلك المناطق بعدما “طفح الكيل من الاحتلال وواقع السلطة الفلسطينية”.

بيان يبشّر ببداية تحرك في الضفة، يقوده مَن يبدو أنهم بعض قواعد حركة فتح ممن لم تلوّثهم سلطة دايتون، وممن يرفضون أن يكونوا جيش لحد فلسطيني: “بيان أول للمقاومة الفلسطينية الشاملة في الضفة الغربية!

ويطالب بتولي الدكتور مصطفى البرغوثي تجهيز مجلس القيادة كي يصار بعدها لانتخاب أمين… pic.twitter.com/M0MrmAL1Ni — عمرو علان – Amro Allan (@AmroAllan) December 23, 2023



وظهر شاب ملثم ضمن المقطع وذكر فيه: “نحن اليوم في لحظة مصيرية ستحدد مسيرة شعبنا وتحتم على كل فرد منا أن يقوم بمسؤولياته وفق ما تمليه عليه أخلاقه ودينه ووطنيته”.

وأضاف: “نحن شعب لا ينسى ولا يحق له أن ينسى مرارة النكبة والتشرد والهجرة وذل الشتات، واللجوء، وسنوات القمع، والظلم ، والاعتقال ، ودماء الشهداء التي بُذلت فداءاً لفلسطين”.

وتابع البيان: “كيف لنا أن ننسى (جرائم الاحتلال الإسرائيلي) وهو يهاجم غزة ، ويقتل ويهجِّر سكانها !؟ … فهل نرضى لأنفسنا أن نترك غزة وحدها تهب عشرات الآلاف من أبنائها فداءاً لحريتنا !؟”.

البيان الأول للمقاومة الفلسطينية الشاملة

ومن أبرز ما ذكره الشاب في حديثه ببيان الحراك الجديد الذي سمي “البيان الأول للمقاومة الفلسطينية الشاملة”:

– طريق الحرية الذي خطّته دماء الشهداء في غزة يحتاج منا اليوم وقفة تتبعها ثورة، وثورة تعيد لنا البوصلة بعد أن سقطنا في هذا الفخ المسمى بالسلطة الفلسطينية.

-السلطة الفلسطينية كانت مشروعاً للدولة حولها الاحتلال الى كيانٍ وظيفي هدفه الأساسي حماية الاحتلال والنيابة عنه في إذلال الفلسطيني وملاحقته وتعذيبه.

– هذه السلطة التي أباحت القدس والضفة أمام الاحتلال لاعتقال المقاومين ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات.

– هذه السلطة الفاسدة التي تحولت لمشروع يقايض من خلاله مسؤولو السلطة مصالحهم الشخصية بقضية الشعب الفلسطيني ومستقبله.

– هذه السلطة الديكتاتورية التي تحكم شعبها بالحديد والنار وتسلبه حقوقه السياسية في اختيار ممثليه.

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نداء الحرية والتغيير في الضفة الغربية

وخاطب البيان الأول للمقاومة الفلسطينية الشاملة في الضفة أبناء تلك المناطق: “يا أهل فلسطين لقد جاء الوقت الذي ننتظره منذ أكثر من سبعين عاماً فهل نلبي نداء الحرية؟”

وأكمل الشاب الملثم مخاطباً أبناء القدس والضفة: “لن نصمت بعد اليوم، لن نسمح للاحتلال بأن ينكبنا مرة أخرى ولن نرضى لهذه السلطة أن تبقى بعد كل هذه الخيانات”.

وأكد بيان المقاومة: “حان الوقت لنفرض مصيرنا على الجميع لاسترجاع حقوقنا الوطنية ولقطع علاقتنا بالماضي وبهذه السلطة التي فُرضت علينا فرضاً”.

دعوة مصطفى البرغوثي لتولي المهمة

ودعا البيان الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي “لتولي مهمة تأسيس مجلس للتغيير خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام بصفته قامة وطنية”.

وأشار الشاب إلى أن المجلس بعد تأسيسه سيقوم باختيار أمينٍ عامٍ لقيادته وليكن يوم، الجمعة القادم “هو بداية التاريخ الجديد للشعب الفلسطيني ولتخرج مظاهرات مليونية في كل ميادين قدس والضفة”.

وناشد البيان الفلسطينيين مؤكداً أنه ليس أمامهم إلا أن “يقلعوا شوكهم بأيديهم وأن يفجروا طاقاتهم وإمكاناتهم دون انتظار مساعدة أحد مطلقاً”.