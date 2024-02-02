من قطر.. رجوة آل سيف تخطف الأنظار في مباراة الأردن وطاجيكستان (فيديو)

وطن – ظهرت الأميرة رجوة آل سيف رفقة زوجها ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، الجمعة، في مدرجات مباراة الأردن وطاجيكستان، ضمن بطولة كأس آسيا المقامة في قطر.

ومن على مدرجات “استاد أحمد بن علي” في العاصمة الدوحة، شجع كل من ولي العهد الأردني وزوجته الأميرة رجوة، منتخب النشامى الذي حقق فوزا تاريخيا أمام طاجيكستان وصعد إلى نصف نهائي كأس آسيا.

#الأردن

الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة ال سيف في مباراة الاردن و طاجيكستان ، صدق جمال ورقه وادب ❤️!! pic.twitter.com/eQaJKng0Wt — كوكبّة (@RXVlI_) February 2, 2024

رجوة آل سيف تخطف الأضواء في قطر

وخطفت رجوة آل سيف الأضواء بإطلالة لافتة، وظهرت ترتدي قميص المنتخب الأردني، بينما كانت تسدل شعرها على ظهرها وتعتمد مكياجا خفيفا.

وظهر ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، إلى جانبها متحمسا بشدة. وأظهرت لقطات تفاعله مع هدف الفوز للأردن الذي أهل النشامى لنصف نهائي كأس آسيا.

الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الاردني والاميرة رجوة، يساندان النشامى في مباراتهم امام طاجيكستان ..،#الاردن_طاجيكستان#asian_cup | #كأس_آسيا2023 pic.twitter.com/taqKa4T8NG — خالد جاسم (@khalidjassem74) February 2, 2024

والجمعة، حقق الأردن إنجازا تاريخيا بالوصول إلى نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم في قطر، بعد فوزه 1- صفر على طاجيكستان، في منافسات ربع نهائي المسابقة القارية.

جدير بالذكر أن هدف المباراة الوحيد أحرزه المدافع الطاجيكي فاهادات هانونوف بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 66.