 لأول مرة في تاريخهم.. نشامى الأردن إلى نصف نهائي كأس آسيا 2023 بعد فوزهم على طاجيكستان (شاهد)

وطن- عبر منتخب نشامى الأردن لدور النصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2023 قطر لأول مرة في تاريخهم، بعد فوزهم على طاجيكستان بهدف نظيف دون مقابل في منافسات دور ال8.

وجاء هدف الفوز والتأهل في المباراة من خطأ ارتكبه لاعب منتخب طاجيكستان وحدت حنونوف، الذي سجل هدفاً في شباك مرماه عند الدقيقة ال66.

نشامى الأردن لدور نصف نهائي كأس آسيا 2023

كما وأهدر منتخب الأردن (النشامى)، العديد من الفرص لتعزيز التقدم في نتيجة المباراة أمام نظيره طاجيكستان، بعد المستوى والأداء البطولي الذي قدمه اللاعبين في المباراة.

ورغم الخسارة فقد كانت منتخب طاجيكستان الأكثر تسديداً استحواذاً على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 12 تسديدة، مقابل 10 تسديدات لنشامى الأردن المتأهل للدور القادم.

كما وبلغت نسبة الاستحواذ على الكرة من جانب منتخب طاجيكستان طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 51%، على عكس المنتخب المنافس الأردن الذي وصلت نسبة استحواذه بنسبة 49%.

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تشكيلة منتخب الأردن ضد طاجيكستان

ولعب المدرب المغربي الحسين عموتة، المباراة الصعبة أمام طاجيكستان، في منافسات دور ال8 كأس آسيا 2023 قطر، بتشكيلة أساسية متوقعة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

دفاع النشامى: عبد الله النسيب، يزن أبو العرب، سامي العجالين.

خط الوسط: حداد، عايد، نور الدين الروابدة، محمود المرضي.

كما وفي مركز الهجوم: يزن النعيمات، موسى التعمري، علي علوان.

وتستضيف ملاعب العاصمة القطرية الدوحة منافسات النسخة ال18 من بطولة كأس آسيا 2023، منذ ال12 من شهر يناير الماضي، كما وستختتم في ال10 من شهر فبراير الجاري.