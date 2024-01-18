خفايا أكبر قضية فساد بتاريخ قطر.. الأمير جعلهم “عبرة” وأخو حمد بن جاسم ضمن المتورطين

وطن – في سابقة أحدثت جدلا واسعا أصدرت المحكمة الجنائية في دولة قطر حكماً بالسجن والغرامة بحق مسؤولين بارزين، الأول وزير المالية السابق شريف العمادي، والثاني نواف بن جاسم شقيق رئيس الوزراء الأسبق حمد بن جاسم، لتدور تساؤلات عن خفايا ذلك الحكم وتفاصيله.

وقضت المحكمة القطرية بسجن وزير المالية السابق علي شريف العمادي 20 عاماً، وتغريمه بمبلغ يتجاوز 16,7 مليار دولار. ويأتي الحكم على خلفية إدانة المتهمين الاثنين بتهم غسيل أموال تتجاوز 5,6 مليار دولار، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” في تقرير حصري.

السجن والغرامة لشريف العمادي ونواف بن جاسم

ووفقا لوثيقة قالت “رويترز” إنها حصلت عليها فإن المدان الثاني هو الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة القطرية وشقيق رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم.

وقضت المحكمة الابتدائية بتغريم شريف العمادي بملبغ يزيد على 61 مليار ريال قطري (16.7 مليار دولار) أي ما يعادل 40.9 مليار ريال قطري، أي ضعف مبلغ الأموال التي قام بغسلها، وغرامات إضافية تتجاوز 21 مليار ريال.

كما أدان القضاء القطري شقيق رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ نواف بن جاسم بإساءة استخدام الأموال العامة وحكموا عليه بالسجن لمدة ست سنوات وغرامة قدرها 825 مليون ريال.

لكن يمكن للعمادي والشيخ نواف، اللذين خضعا للمحاكمة مع 14 آخرين، استئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة في 10 كانون الثاني/يناير الماضي.

ولم يتضح بعد ما إذا كان المدانان قد قدما التماسات للرد على الاتهامات أثناء المحاكمة.

كما ذكرت رويترز أن محامو شريف العمادي لم يردوا على طلبات الوكالة للتعليق على الإدانة.

ولم يدل وزير المالية القطري السابق بأي تصريح علني منذ اعتقاله.

وهو حال الشيخ نواف بن جاسم آل ثاني، الذي لم يمكن الوصول له للتعليق على الحكم وفق “رويترز”.

ورفضت شركة “كتارا” للضيافة التي كان يرأسها شقيق حمد بن جاسم تقديم أرقام الاتصال به.

وقالت مؤسسة خيرية يديرها الفرع الذي ينتمي إليه من الأسرة الحاكمة وكان يرأسها في السابق إنها لم تعد على صلة به.

تهم شريف العمادي في قطر

ومما أدين به علي شريف العمادي الذي اعتُقل في مايو/أيار 2021 وأقيل من منصب وزير المالية:

-الرشوة

-إساءة استغلال المنصب والسلطة

– الإضرار بالمال العام

-غسل الأموال

ولم توضح الوثيقة التي نقلتها “رويترز” طبيعة أعمال الفساد بالتفصيل.

وكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد ذكر أن التحقيق مع العمادي يتعلق بصفته وزيرا للمالية، وليس بالمناصب الأخرى التي شغلها في مجتمع الأعمال خلال فترة عمله وزيرا.

وسادت الصدمة الأوساط القطرية خاصة وزارة المالية، بعد اعتقال مسؤولين قطريين كبار مثل العمادي والشيخ نواف ومحاكمتهم وإدانتهم.

ووفق تقرير “رويترز” يعد التحقيق مع مسؤولين كبار في قضايا فساد أمرا غير شائع في الخليج، لأنهم نادرا ما يتعرضون للتدقيق العام أو الملاحقة القضائية.

أمير قطر ألغى الحصانة عن الوزراء

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد ألغى أحكاما تمنح الوزراء حصانة من الملاحقة القضائية قبل يوم من اعتقال العمادي عام 2021، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية آنذاك.

وشغل الشيخ نواف بن جاسم، شقيق رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، منصب رئاسة شركة كتارا للضيافة حتى عام 2021.

وتعد الشركة الذراع الفندقية لجهاز قطر للاستثمار، التي تملك فندق سافوي في لندن وبلازا في نيويورك وطورت مشروع أبراج كتارا الفندقي في قطر بقيمة 600 مليون دولار.