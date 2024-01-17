“لا حبيبي حرام”.. فيديو مُخل ليمنيين يتحرشون بسائح في المدينة المنورة

وطن – تداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو خادش فجر موجة جدل حيث يظهر تحرش 4 يمنيين بشاب سائح داخل محل لبيع الألبسة.

وأظهر الفيديو السائح الشاب الذي بدا بملامح أسيوية داخل أحد المحال التجارية، فيما يرى بعض الأشخاص وهويتحرشون به عياناً.

وبدا أحدهم وهو يحيط به من الخلف، ويسمع الشاب السائح وهو يقول لأحدهم الذي بدا وكأنه يراوده عن نفسه:”لا حبيبي حرام حرام”.

#تم_القبض في المدينة المنورة على اربع يمنيين متحرشين في سائح pic.twitter.com/GcyD9Z1fgC — #تم_القبض (@Arrested_911) January 17, 2024

القبض على المتحرشين بالسائح

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول ويظهر فيه أشخاص يتحرشون بآخر في محل تجاري، فإنه تم القبض عليهم وهم 4 مقيمين من الجنسية اليمنية.

وتابع أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

شرطة منطقة المدينة المنورة تقبض على (4) مقيمين لتحرشهم بآخر. pic.twitter.com/8f1BZ0NbEU — الأمن العام (@security_gov) January 17, 2024

وتحظى قضايا التحرش الجنسي في السعودية بأهمية كبيرة وحساسية متزايدة في المجتمع السعودي. وتصدر محكمة الاستئناف بين الفينة والأخرى أحكاماً ضد متحرشين لمحاربة جرائم التحرش والحفاظ على الأمن بالمملكة.

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وجاء نظام مكافحة التحرش، الذي يهدف لمنع حالات التحرش؛ ليضع حدًّا رادعًا للمتجاوزين؛ إذ تصل العقوبة للسجن لمدة تصل إلى عامين، وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.

وفي حالات يتم تشديد العقوبة إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف، من أبرزها: “وقوع الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية. وتُشدَّد أيضًا في حال العودة، أو اقتران الجريمة بطفل، أو كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبينما يشدد القانون السعودي عقوبات التحرش، يرى البعض أن سياسات النظام الجديدة وفق رؤية النظام المنفتحة المزعومة تأتي بنتائج عكسية لهذا بل تشجع على التصرفات الخارجة عبر ما تشهده فاعليات الترفيه من أمور مخجلة واختلاط بين الجنسين، تحت رعاية هيئة الترفيه وتركي آل الشيخ.