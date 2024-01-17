الرئيسية » الهدهد » “لا حبيبي حرام”.. فيديو مُخل ليمنيين يتحرشون بسائح في المدينة المنورة

“لا حبيبي حرام”.. فيديو مُخل ليمنيين يتحرشون بسائح في المدينة المنورة

بقلم
القبض على متحرشين يمنيين بشاب سائح داخل محل لبيع الألبسة

وطن – تداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو خادش فجر موجة جدل حيث يظهر تحرش 4 يمنيين بشاب سائح داخل محل لبيع الألبسة.

وأظهر الفيديو السائح الشاب الذي بدا بملامح أسيوية داخل أحد المحال التجارية، فيما يرى بعض الأشخاص وهويتحرشون به عياناً.

وبدا أحدهم وهو يحيط به من الخلف، ويسمع الشاب السائح وهو يقول لأحدهم الذي بدا وكأنه يراوده عن نفسه:”لا حبيبي حرام حرام”.

القبض على المتحرشين بالسائح

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول ويظهر فيه أشخاص يتحرشون بآخر في محل تجاري، فإنه تم القبض عليهم وهم 4 مقيمين من الجنسية اليمنية.

وتابع أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

وتحظى قضايا التحرش الجنسي في السعودية بأهمية كبيرة وحساسية متزايدة في المجتمع السعودي. وتصدر محكمة الاستئناف بين الفينة والأخرى أحكاماً ضد متحرشين لمحاربة جرائم التحرش والحفاظ على الأمن بالمملكة.

  • اقرأ أيضا:
صورته خلسة.. فيديو تحرش سائق مصري بفتاة سعودية يقوده للسجن

وجاء نظام مكافحة التحرش، الذي يهدف لمنع حالات التحرش؛ ليضع حدًّا رادعًا للمتجاوزين؛ إذ تصل العقوبة للسجن لمدة تصل إلى عامين، وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.

وفي حالات يتم تشديد العقوبة إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف، من أبرزها: “وقوع الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية. وتُشدَّد أيضًا في حال العودة، أو اقتران الجريمة بطفل، أو كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبينما يشدد القانون السعودي عقوبات التحرش، يرى البعض أن سياسات النظام الجديدة وفق رؤية النظام المنفتحة المزعومة تأتي بنتائج عكسية لهذا بل تشجع على التصرفات الخارجة عبر ما تشهده فاعليات الترفيه من أمور مخجلة واختلاط بين الجنسين، تحت رعاية هيئة الترفيه وتركي آل الشيخ.

قد يعجبك أيضاً

ظهور نادر للأميرة للا سلمى طليقة محمد السادس في لندن

ظهور نادر للأميرة للا سلمى طليقة محمد السادس في لندن (شاهد)

القبض على متحرشين يمنيين بشاب سائح داخل محل لبيع الألبسة

“لا حبيبي حرام”.. فيديو مُخل ليمنيين يتحرشون بسائح في المدينة المنورة

تعرض لاعب المنتخب العماني تميم البلوشي لقطع في الرباط الصليبي

المنتخب العماني يعلن عن خبر سيء لجماهيره في كأس آسيا (فيديو)

"لا علاقة لنا بإسرائيل".. سفن ترفع "عبارة المرور" التي اعتمدها جماعة الحوثيين

“لا علاقة لنا بإسرائيل”.. سفن ترفع “عبارة المرور” التي اعتمدها الحوثي (فيديو)

المصريون يترحمون على أيام وزير التموين باسم عودة وزوجته تصدمهم "بالرؤية الأخيرة"

المصريون يترحمون على أيام وزير التموين باسم عودة وزوجته تصدمهم “بالرؤية الأخيرة”

أجهزة الأمن المصرية تعتقل السوداني عبد الباسط حمزة المتهم بتمويل حماس

مصر.. تفاصيل اعتقال السوداني عبد الباسط حمزة المتهم بتمويل حماس

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior