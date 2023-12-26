صورته خلسة.. فيديو تحرش سائق مصري بفتاة سعودية يقوده للسجن

وطن – أحالت السلطات السعودية وافداً مصرياً للنيابة العامة بعد ضبطه في مقطع فيديو، وهو يتحرش بفتاة أثناء نقلها داخل سيارة يعمل عليها كسائق، وفق ما أكدته شرطة منطقة الرياض.

ونشر حساب الأمن العام في المملكة على منصة (إكس) فيديو يظهر كيف قام السائق المصري بمد يده لفتاة وطلب منها الاستجابة للإمساك بيده قائلاً عدة مرات: “تعالي هنا”.

وما كان من الفتاة إلا الرد: “لا يا أبو أحمد ما أبي” وكررتها عدة مرات.. فيما انتقد أحد المتابعين اللطف الذي تعاملت به الفتاة مع المتحرش لكن آخرين برروا لها هذا التصرف.

تم القبض.. شرطة منطقة الرياض تقبض على وافد مصري ظهر في فيديو يتحرش بفتاة أثناء نقلها في مركبة و تمت إحالته إلى النيابة العامة. https://t.co/HeScClldVZ — عدالة السعودية (@saudi_justice) December 26, 2023

رد الفتاة يثير الجدل

وقال بعض المتابعين إن لطف الفتاة الضحية في الرد لحرصها على نفسها وعدم استفزازه والاستفراد بها بعد قفل المركبة، فيما لفت آخرون إلى أنها ربما كانت تستدرجه لتصويره وفضحه.

ولوحظ وضع ستار حاجز بين كرسي السائق وكرسي الفتاة في الخلف، وهو مالم يمنع الوافد المصري من محاولة التحرش بها.

واضح عاجبها ماصارخت ولاقالت شي!! — فاديه عضلات (@fwfy89) December 26, 2023

وعلقت لوما الجريفاني على الفيديو: “ردة فعل وحده خايفة من أي تصرف ممكن يجيها ذكر يفوقها قوة ممكن يوقفها بأي مكان ويعتدي عليها”.

وأكدت المغردة أن تصرف الفتاة سليم مشيرة إلى أنها مرت بمثل تلك التجربة وتصرفت مثل الضحية.

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حفلات موسم الرياض تتضمن أسوء من ذلك

نشطاء لفتوا ـ منتقدين الوضع في السعودية ـ إلى أن ما يجري في موسم الرياض من حفلات يتضمن أسوء من فيديو التحرش الذي قبضت فيه السلطات على المعتدي.

وهناك تجري ما يصفه متابعون “بدعارة علنية” وواضحة في بقعة طاهرة تتضمن الحرمين في سياسة مقصودة من محمد بن سلمان لتطبيق ما يسميه رؤية 2030، حسب وصفهم.

وأكد مغرد أن بعض شوارع السعودية تحولت إلى شوارع أوروبية “شارع دي فالين” أو “شرع الضوء الأحمر” في أمستردام.

وأوضح أن موسم الرياض بدأ يتطور من خلال الترويج للدعارة وشارك عدة مقاطع تثبت ما يقول من داخل شوارع المملكة.