القبض على لاعب إسرائيلي في تركيا بسبب الحرب على غزة (القصة الكاملة)

وطن – ألقت السلطات التركية القبض على اللاعب الإسرائيلي ساغيف يحزقيل المحترف في صفوف نادي أنطاليا سبور، بسبب دعمه للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن يحزقيل أظهر قضى ليلته أمس في التحقيقات بعد توجيه تهم التحريض العلني ودعم المجازر ضد أنباء قطاع غزة.

احتفال اللاعب الإسرائيلي

وكان اللاعب بتسجيل يحزقيل قد أثار الجدل بعد احتفاله بهدفه خلال مباراة أمام فريق طرابزون سبوربالدوري التركي، حيث رفع يده وعليها شريط كتب عليه «100 يوم على 7/10» وبجانبها النجمة السداسية.

وتمت إزالة منشور من على صفحة النادي ظهرت فيها احتفالية اللاعب، وهو يرفع الشارة، فيما أصدر النادي قرارا بإيقافه.

فتح تحقيق مع اللاعب الإسرائيلي

وفي أعقاب ذلك، فتح مكتب المدعي العام في أنطاليا تحقيقًا قانونيًا ضد يحزقيل، بتهمة “تحريض الجمهور علنًا على الكراهية والعداء”، و”دعمه للمذبحة التي نفذها الاحتلال في غزة”.

📌 Kamuoyuna Duyurulur! Bugün oynadığımız Trabzonspor karşılaşmasında, Sagiv Jehezkel’in, Antalya’mın, Antalyaspor’umuzun ve ülkemizin hassasiyetlerine aykırı bir davranış içinde bulunduğunu üzüntü ve şaşkınlık ile takip ettim. Kulübümüz resmi sosyal medya hesaplarında gol… pic.twitter.com/1jxA2dcKP0 — Bitexen Antalyaspor (@Antalyaspor) January 14, 2024

وقال وزير العدل التركي يلماز تونج، إن “مكتب المدعي العام في أنطاليا بدأ تحقيقاً قضائياً ضد لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساجيف جيهزقيل بتهمة تحريض الناس على الكراهية، بسبب إيماءته القبيحة الداعمة للمذبحة الإسرائيلية في غزة، بعد تسجيله هدفاً في مباراة أنطاليا سبور وطرابزون سبور في الدوري الممتاز”.

Bugün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail’in #Gazze‘de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 14, 2024

وأكد أنطاليا سبور، أن اللاعب يخضع للتحقيق، وأضاف المتحدث باسم النادي أن المحامين يعملون على الإفراج عن عقده خلال وقت قصير.

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مشجعو النادي يطالبون بطرد اللاعب الإسرائيلي

يأتي هذا فيما تجمع مشجعو أنطاليا سبور، أمام مقر النادي مطالبين بطرد اللاعب المتعاطف مع إسرائيل من تركيا.

Antalyaspor sosyal tesisleri önünde toplanan Antalyaspor taraftarları, İsrail sempatizanı Sagiv Jehezkel’in Türkiye’den gönderilmesini talep ediyor. pic.twitter.com/x8XesALmWu — Safha (@safhacom) January 14, 2024

وأعلن نادي أنطاليا سبور، استبعاد لاعبه الإسرائيلي متهماً إياه بـ”التصرف بشكل يخالف قيم البلاد”.

وأضاف: “لن يسمح مجلس إدارتنا أبداً بأي سلوك يخالف حساسيات بلدنا، حتى لو أدى ذلك إلى فقدان بطولة أو كأس”.

رئيس النادي يستغرب تصرف اللاعب الإسرائيلي

وأعرب رئيس النادي سنان بوزتبه، عن استغرابه لتصرف اللاعب الإسرائيلي، وقال في بيان: “النادي حذف مشهد التصرف غير المقبول الذي قام به اللاعب من حسابات التواصل الاجتماعي العائدة لنا، لن نسمح لمثل هذه التصرفات ما دمت رئيسا لهذا النادي”.