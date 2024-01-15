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القبض على لاعب إسرائيلي في تركيا بسبب الحرب على غزة (القصة الكاملة)

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اللاعب المحترف في صفوف نادي أنطاليا سبور الإسرائيلي ساغيف يحزقيل

وطن – ألقت السلطات التركية القبض على اللاعب الإسرائيلي ساغيف يحزقيل المحترف في صفوف نادي أنطاليا سبور، بسبب دعمه للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن يحزقيل أظهر قضى ليلته أمس في التحقيقات بعد توجيه تهم التحريض العلني ودعم المجازر ضد أنباء قطاع غزة.

احتفال اللاعب الإسرائيلي

وكان اللاعب بتسجيل يحزقيل قد أثار الجدل بعد احتفاله بهدفه خلال مباراة أمام فريق طرابزون سبوربالدوري التركي، حيث رفع يده وعليها شريط كتب عليه «100 يوم على 7/10» وبجانبها النجمة السداسية.

نادي أنطاليا سبور التركي يستبعد اللاعب الإسرائيلي ساغيف يحزقيل
نادي أنطاليا سبور التركي يستبعد اللاعب الإسرائيلي ساغيف يحزقيل

وتمت إزالة منشور من على صفحة النادي ظهرت فيها احتفالية اللاعب، وهو يرفع الشارة، فيما أصدر النادي قرارا بإيقافه.

فتح تحقيق مع اللاعب الإسرائيلي

وفي أعقاب ذلك، فتح مكتب المدعي العام في أنطاليا تحقيقًا قانونيًا ضد يحزقيل، بتهمة “تحريض الجمهور علنًا على الكراهية والعداء”، و”دعمه للمذبحة التي نفذها الاحتلال في غزة”.

وقال وزير العدل التركي يلماز تونج، إن “مكتب المدعي العام في أنطاليا بدأ تحقيقاً قضائياً ضد لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساجيف جيهزقيل بتهمة تحريض الناس على الكراهية، بسبب إيماءته القبيحة الداعمة للمذبحة الإسرائيلية في غزة، بعد تسجيله هدفاً في مباراة أنطاليا سبور وطرابزون سبور في الدوري الممتاز”.

وأكد أنطاليا سبور، أن اللاعب يخضع للتحقيق، وأضاف المتحدث باسم النادي أن المحامين يعملون على الإفراج عن عقده خلال وقت قصير.

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مشجعو النادي يطالبون بطرد اللاعب الإسرائيلي

يأتي هذا فيما تجمع مشجعو أنطاليا سبور، أمام مقر النادي مطالبين بطرد اللاعب المتعاطف مع إسرائيل من تركيا.

وأعلن نادي أنطاليا سبور، استبعاد لاعبه الإسرائيلي متهماً إياه بـ”التصرف بشكل يخالف قيم البلاد”.

وأضاف: “لن يسمح مجلس إدارتنا أبداً بأي سلوك يخالف حساسيات بلدنا، حتى لو أدى ذلك إلى فقدان بطولة أو كأس”.

رئيس النادي يستغرب تصرف اللاعب الإسرائيلي

وأعرب رئيس النادي سنان بوزتبه، عن استغرابه لتصرف اللاعب الإسرائيلي، وقال في بيان: “النادي حذف مشهد التصرف غير المقبول الذي قام به اللاعب من حسابات التواصل الاجتماعي العائدة لنا، لن نسمح لمثل هذه التصرفات ما دمت رئيسا لهذا النادي”.

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اللاعب المحترف في صفوف نادي أنطاليا سبور الإسرائيلي ساغيف يحزقيل

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