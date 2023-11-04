تركيا تستدعي سفيرها من تل أبيب بسبب المجازر الإسرائيلية في غزة

وطن- قررت تركيا، استدعاء سفيرها من تل أبيب، وذلك تنديدا بالحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، ويقترب عدد شهداء من حاجز العشرة آلاف في غضون شهر.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إنه تقرر استدعاء السفير التركي لدى تل أبيب إلى أنقرة بناء على عدم استجابة الجانب الإسرائيلي لمطالب وقف إطلاق النار ومواصلته الهجمات على المدنيين.

أردوغان يفتح النار على نتنياهو

جاء ذلك بعد ساعات من تصريحات نارية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال فيها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم يعد شخصًا يمكن التحدث معه بأي شكل من الأشكال.

وأضاف في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من كازاخستان، عقب مشاركته في قمة منظمة الدول التركية، أن نتنياهو مسؤول عن المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله: “نتنياهو شخص يثير غضب الشعب الإسرائيلي أيضا، وقد فقدَ دعم مواطنيه ويسعى لحشد دعم للمجازر عبر استخدام تعبيرات دينية.. نتنياهو لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال. لقد محوناه وألقيناه جانبًا”.

الرئيس التركي ينتقد “العالم العاجز”

وصرح أردوغان بأن المجتمع الدولي، العاجز عن كبح نهج إسرائيل الخارج عن القانون، يتجاهل في المقام الأول مبادئه.

وقال الرئيس التركي: “وكأن تجاهلهم المجزرة التي يتعرض لها الفلسطينيون لا يكفي، فهم يدخلون في سباق معانقة مع إسرائيل ويشجعونها على قتل المزيد من الأطفال”.

رغبة تركية في إقامة دولة فلسطينية

ولفت إلى أن تركيا ترغب في رؤية غزة منطقة تنعم بالطمأنينة، كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة ذات التكامل الجغرافي، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع: “كل جهودنا منصبة من أجل غزة وفلسطين تنعم بالطمأنينة، حيث لا يتعرض الناس للقتل، أو التهجير، ولا تُقصف المستشفيات والشوارع والمدارس ودور العبادة”.

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