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الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن تثير غضب الولايات المتحدة.. ماذا حدث؟

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الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن

وطن – كشفت صحيفة “تلغراف” عن مفاجأة مدوية، بكشفها عن أن الولايات المتحدة أعربت عن خيبة أملها من تسرب معلومات في بريطانيا حول الضربات على اليمن.

وقالت الصحيفة، إن التعاون العسكري بين واشنطن ولندن بدأ منذ فترة طويلة كحجر الزاوية في العلاقة الخاصة بين البلدين، ولكن مساء الخميس وعشية بدء العملية، تم عقد اجتماع لمجلس الوزراء البريطاني لمناقشة العملية العسكرية.

وأكد مصدر مطلع أن الجيش الأمريكي أعرب عن خيبة أمله بشأن تصرفات البريطانيين، حيث لا يتم الإبلاغ عن مثل هذه العمليات عادة إلا بعد عودة الجيش إلى قواعده.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على مدى السنوات الـ20 الماضية، أصبح من المتعارف عليه في بريطانيا أن يمنح البرلمان الحق في التصويت على القضايا العسكرية، تم تجاوز المجلس في عملية اليمن.

الغارات على اليمن
عدوان أمريكي بريطاني مشترك على أهداف في اليمن

هجوم أمريكي بريطاني على مواقع الحوثي

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة للحوثيين.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الضربات ضد الحوثيين استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيرات وصواريخ.

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وأضاف أن هذه العملية تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحّارة للخطر وتهديد التجارة الدولية.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الضربات ضد الحوثيين في اليمن، كانت محدودة وضرورية ومتناسبة.

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الحوثي تعتبر المصالح الأمريكية والبريطانية أهدافا مشروعة

وكانت جماعة أنصار الله الحوثيين، قد أكدت أن كل المصالح الأمريكية والبريطانية أصبحت أهدافًا مشروعة لهم، وذلك بعد أن نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر الجمعة ضربات على أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وفيما نفى الحوثيون، وقوع إصابات أو أضرار مادية ناجمة عن الضربات الأمريكية في هجمات الجمعة، لكنهم أكّدوا أنه سيكون هناك رد حازم وقوي وفعال، وأنهم لن يفلتوا من العقاب.

مقتل 5 حوثيين

في حين أفاد بيان صادر عن جماعة الحوثي، بأن خمسة مقاتلين حوثيين قُتلوا في الموجة الأولى من الضربات وأصيب ستة آخرون.

وفي أعقاب ذلك، أكّد الحوثيون الاستعداد لاستهداف “المصادر المعادية في البر والبحر”.

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الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن

الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن تثير غضب الولايات المتحدة.. ماذا حدث؟

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