ما حجم تأثير الهجمات الأخيرة على قدرات الحوثيين القتالية؟.. خبير أمريكي يجيب

وطن – نشر “جيمس باتون روجرز” الخبير في تقنيات الطائرات بدون طيار والمستشار في مجلس الأمن سلسلة تغريدات، أشار فيها إلى أن تأثير الضربات الأمريكية ـ البريطانية على جماعة الحوثيين “سيكون ضئيلًا”.

وقال “روجرز” في تغريداته عبر موقع “إكس” إنه أُتيحت له الفرصة سابقا لتفقد طائرات بدون طيار للحوثيين.

وأوضح أنه وفقا لتجربته السابقة وما تعلمه فمن المرجح أن يكون للضربات الأمريكية البريطانية الأخيرة تأثير ضئيل على التهديد المستمر للطائرات بدون طيار في جميع أنحاء المنطقة.

1/8 I had the opportunity to inspect captured Houthi drones. Here’s what I learnt and why the latest US/UK strikes on Yemen will likely have little impact on the persistent threat of terrorist drones across the region. pic.twitter.com/xo432rtgb4

— James Patton Rogers (@DrJamesRogers) January 12, 2024