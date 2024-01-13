ما حجم تأثير الهجمات الأخيرة على قدرات الحوثيين القتالية؟.. خبير أمريكي يجيب

وطن – نشر “جيمس باتون روجرز” الخبير في تقنيات الطائرات بدون طيار والمستشار في مجلس الأمن سلسلة تغريدات، أشار فيها إلى أن تأثير الضربات الأمريكية ـ البريطانية على جماعة الحوثيين “سيكون ضئيلًا”.

وقال “روجرز” في تغريداته عبر موقع “إكس” إنه أُتيحت له الفرصة سابقا لتفقد طائرات بدون طيار للحوثيين.

وأوضح أنه وفقا لتجربته السابقة وما تعلمه فمن المرجح أن يكون للضربات الأمريكية البريطانية الأخيرة تأثير ضئيل على التهديد المستمر للطائرات بدون طيار في جميع أنحاء المنطقة.

1/8 I had the opportunity to inspect captured Houthi drones. Here’s what I learnt and why the latest US/UK strikes on Yemen will likely have little impact on the persistent threat of terrorist drones across the region. pic.twitter.com/xo432rtgb4 — James Patton Rogers (@DrJamesRogers) January 12, 2024

تأثير الهجمات الأمريكية على جماعة الحوثي

وذكر أن الحوثيين لا يحصلون على طائراتهم بدون طيار من إيران فقط، وعلى الرغم من أنها تعتمد على التصميمات الإيرانية، فإن المجموعة تعلمت بسرعة تصنيع الطائرات بدون طيار محليًا، من خلال مزيج من صب الألياف الزجاجية وتهريب المكونات التجارية عالية التقنية.

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وأضاف “روجرز” أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة استهدفا “قدرات الحوثيين الصاروخية والرادارات والطائرات بدون طيار” لإضعاف قدراتهم.

ومع ذلك، فإن إمدادات الطائرات بدون طيار لدى المجموعة ليست محدودة.

وأشار الخبير في تقنيات الطائرات بدون طيار إلى أن لديهم إنتاج محلي قوي يسمح بتجديد مخزون الطائرات بدون طيار.

كما لفت إلى أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ربما أرادا إرسال رسالة مفادها أنه لن يتم التسامح مع استمرار مثل هذه الهجمات.

وتابع:”وكما ذكرت في خطابي أمام مجلس الأمن الدولي في أغسطس 2022، فقد وصلنا إلى نقطة انتشار الطائرات بدون طيار بشكل خارج عن السيطرة في المنطقة حيث أصبحت الآن من بين أعظم التهديدات لأمن الدول.”

وقال “جيمس باتون روجرز” في تغريداته أيضا:”تعمل إيران على تطوير طائرات بدون طيار منذ الثمانينيات، وقد سخرت خبرة الطائرات بدون طيار هذه لتزويد مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة الإقليمية التي تقدم عطاءاتها لها.”

وأوضح:”ولهذا السبب كانت هناك زيادة في هجمات الطائرات بدون طيار ضد المواقع العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا.”

وكما أشار جيريمي بوين، فإن الحوثيين “جزء من شبكة الحلفاء والوكلاء، ضمن ما يسمى بمحور المقاومة، الذي أنشأته إيران لمنحها دفاعًا متقدمًا ضد أعدائها”. وبالتالي، فإن التهديد الحوثي هو مجرد جزء واحد من تهديد أوسع بكثير، يقول “جيمس” الخبير في تقنيات الطائرات بدون طيار والمستشار في مجلس الأمن.

واختتم بالإشارة إلى أن الضربات التي استهدفت الطائرات بدون طيار المحدودة التي تسيطر عليها مجموعة واحدة فقط متحالفة مع إيران لن تحل المشكلة. و”علينا أن نكون على دراية بالتهديد الإقليمي الأوسع. نحتاج إلى اتخاذ إجراءات لوقف تدفق المكونات التجارية ذات التقنية العالية التي تصنع منها هذه الطائرات إلى هذه الجهات الفاعلة.”