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لماذا قد تقصف إيران البحرين؟.. الدويلة يحذر وينصح بفن السياسة العُمانية

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ناصر الدويلة ينتقد مشاركة البحرين في الهجوم على الحوثيين

وطن – انتقد السياسي الكويتي البارز ناصر الدويلة عضو مجلس الأمة السابق، مشاركة البحرين في الهجوم على الحوثيين متسائلاً عما يمكن أن يحصل في حال ردت إيران على تدخلات المنامة في اليمن لصالح الولايات المتحدة وبريطانيا، وطلب تعلم فن التعامل من سلطان عمان ومسؤولي السلطنة.

وكتب ناصر الدويلة في منشور له على منصة (إكس) حمل عنوان: “تداعيات اعلان البحرين المشاركة في الهجوم على الحوثيين”: “يجب أن نكون واضحين أن من يسعى للحرب بقدمه لن نكون ملزمين بالدخول معه في الحرب”.

وجاء في تغريدة النائب الكويتي السابق: “لا أعرف ما هو رأي أشقاءنا في البحرين الدافع للمشاركة في الهجوم على الحوثي في هذه الظروف، ونحن بالكاد توصلنا لبعض التفاهمات مع إيران تدفع خطر انزلاق المنطقة في صراع مسلح مفتوح لا يعلم عواقبه إلا الله”.

ماذا لو هاجمت إيران البحرين؟

وتسائل السياسي الكويتي ناصر الدويلة: “لكن ماذا لو رد الحوثي أو إيران على التدخل الأمريكي البحريني وقصف القواعد الأمريكية في البحرين وسقطت عدة صواريخ على جزر البحرين؟ هل ستطلب البحرين من دول الخليج حرب إيران و نحن سعينا جهدنا لتجنبها بقرارات صعبة ؟!!!”.

ورأى النائب الكويتي السابق أن “هدف الأمريكان من إدخال البحرين في الصراع قد يكون لدفع إيران للرد على البحرين، جر دول الخليج لمساندة البحرين في حرب كانت أصلاً بين الحوثي وإسرائيل”.

وأردف الدويلة: “يجب أن نكون واضحين أن من يسعى للحرب بقدمه لن نكون ملزمين بالدخول معه في الحرب، لو انفرطت السبحة وتوسع الصراع”.

ناصر الدويلة: تعلموا فن السياسة من سلطان عمان

ودعا السياسي الكويتي البارز دول الخليج لتعلم “فن التعاطي السياسي مع الأحداث الخطيرة من سلطان عمان وإعلام السلطنة ومفكري السلطنة”.

وأوضح أن مسؤولي سلطنة عمان “تصدوا بكل عقلانية ووضوح للأحداث الخطيرة التي تتدافع في المنطقة مع احتفاظهم بمبادئهم وإنسانيتهم و قوميتهم وأمنهم الوطني”.

وأكمل: “لقد ردت أمريكا على الموقف التركي المساند لغزة في محكمة العدل والذي لم يزد عن تقديم إثباتات على ارتكاب اسرائيل إبادة جماعية كل العالم يشاهدها عبر بث حي في قناة الجزيرة”.

وأكد أن واشنطن “أوعزت إلى التنظيم الإرهابي بي كي كي بالهجوم على جنود أتراك وقتل عدد منهم في قاعدتهم في العراق”.

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لا أحد مستعد للحرب “إن وقع الفاس بالراس”

وعن ذلك علق ناصر الدويلة: “أمريكا لا حليف لها غير اسرائيل وكل العالم العربي والإسلامي عدا حكومة مصر يعتبر عدو لأمريكا وإسرائيل”.

وتحدث النائب الكويتي السابق عن أهمية “ألا يظن أحد أن تحالفه مع الأمريكان سيحميه من غدر الأمريكان أنفسهم”.

وختم السياسي منشوره التحذيري من الخداع الأمريكي لبعض دول الخليج بالقول: “على أشقاءنا في البحرين مراعاة مصالح دول الخليج في تجنيب المنطقة حرب لا نريدها ولا مصلحة لنا فيها.. وإن وقع الفأس بالرأس فلا أحد مستعد لإشعال الحرب و ( من ثوّر الفتنه تعرض للاضرار )”.

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