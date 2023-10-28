العملية البرية في غزة.. هل تتقدم إسرائيل للجبهة الأخطر وتعزل القطاع عن مصر؟

وطن- حدّد السياسي الكويتي والعضو السابق في مجلس الأمة ناصر الدويلة، السيناريوهات المتوقعة للتحركات العسكرية في قطاع غزة، في ظل التحركات البرية التي يتم تنفيذها بين حين وآخر.

قال الدويلة في تغريدة عبر حسابه بمنصة “إكس”: “إذا تحققت نجاحات في موجات الهجوم المتعاقبة فستنتقل قوات العدو الى المناورة الأخطر وهي اختراق من الجنوب يعزل غزة عن الحدود المصرية”.

اذا تحققت نجاحات في موجات الهجوم المتعاقبة فستنتقل قوات العدو الى المناورة الاخطر وهي اختراق من الجنوب يعزل غزة عن الحدود المصرية و هذه المناورة لا تكون الا اذا حققت المناورة في الشمال نجاح كبير بحيث تستنزف احتياطات حماس اعتقد ان عزل غزه عن حدود مصر سيكون له اثر معنوي و يحقق… — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 27, 2023

وأضاف ناصر الدويلة أن هذه المناورة لا تكون إلا إذا حققت المناورة في الشمال نجاحا كبيرا، بحيث تستنزف احتياطات حماس.

وتابع الدويلة: “أعتقد أن عزل غزة عن حدود مصر سيكون له أثرا معنويا ويحقق انتعاشا لوضع العدو لذلك، فالمناورة الأخطر في الجنوب وليس في الشمال لأن اختراقا من جنوب رفح للبحر يجعل قطاع غزة محاصرا و بوسطة قصف الطيران الجنوني يقسمون القطاع و يفتتون المقاومة”.

ليلة صعبة في غزة

وقضى قطاع غزة ليلة صعبة بعدما تعرضت مناطق عدة لقصف عنيف، حيث شن طيران الاحتلال سلسلة من الغارات وصفت بأنها الأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

وأعلن الاحتلال توسيع عملياته البرية بدءا من ليلة السبت وأقدم على قطع الاتصالات وخدمة الإنترنت بالكامل.

جاء ذلك فيما دارت اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال في محاور عدة شرقي قطاع غزة، حسبما أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.