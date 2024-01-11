هل الإمارات هي المقصودة بحديث تبون وجنرالاته في اجتماع المجلس الأعلى للأمن؟

وطن – أعرب المجلس الأعلى للأمن في الجزائر في اجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، عن أسفه لما قال إنها “تصرفات عدائية مسجلة ضد الجزائر، من طرف بلد عربي شقيق” لم يسمه.

ووفق ما نشرته الرئاسة الجزائرية ترأس الرئيس عبد المجيد تبون، الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن، خُصّص لدراسة الوضع العام في الجزائر والحالة الأمنية المرتبطة بدول الجوار والساحل.

وفي هذا الإطار “أبدى المجلس الأعلى للأمن أسفه للتصرفات العدائية المسجلة ضد الجزائر، من طرف بلد عربي شقيق”، حسب بيان الرئاسة.



وسجلت علاقات الجزائر بدول الجوار في الساحل بعض الاضطرابات خاصة مع مالي.

كانت مالي قد اتهمت الجزائر بالتدخل في شؤونها، وهو ما نفاه تماما وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.

وأكد عطاف أن بلاده تتعامل من منطلق احترام السيادة المالية ووحدة ترابها في رعايتها لاتفاق المصالحة في هذا البلد.

تصريح هو الأول من نوعه.. هل الإمارات هي المقصودة؟

وتعد هذه المرة الأولى التي يشير فيها تبون ببيان رسمي لتعامل بلد عربي بعدائية ضد الجزائر لكنه لم يسمه. فيما دارت العديد من التفسيرات إلى أن أصابع الاتهام تشير للإمارات التي هاجمها سياسيون جزائريون بسبب دورها في منطقة الساحل.

وممن انتقد دور أبوظبي في الإخلال بأمن المنطقة الأمينة العامة لحزب العمال في الجزائر “لويزة حنون”، التي خرجت بتصريحات قوية عقب لقاء جمعها بالرئيس عبدالمجيد تبون، داعية إلى تقويض العلاقات مع الإمارات وتأميم الشركات الوطنية التي استحوذت عليها.

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وأكدت حنون قيام الإمارات بأعمال عدائية تهدد أمن الدولة الجزائرية. وأوضحت أنها أكدت هذا الخطر لتبون مشيرة إلى ما وصفتها مخططات إجرامية تحاول أبوظبي تنفيذها لزعزعة استقرار الجزائر خدمة للكيان الصهيوني.

ودعت المسؤولة الجزائرية إلى تقويض حضور الإمارات في الجزائر دفاعاً عن تكامل البلاد وسيادتها وأمنها، مشيرة إلى أن الإمارات “لم تترك شرا لم تفعله في المنطقة من إغراق البلاد بالمخدرات عبر الحدود مع ليبيا، إلى التحريض على الحرب بين الجزائر والمغرب”.

لويزة حنون ترد على الإمارات بطريقتها و تفضحه pic.twitter.com/HNyRXpRv60 — تحيا الجزائر 🇩🇿Vladimir P (@lakYOUBA) December 14, 2023

مساع إماراتية لعزلة الجزائر

كما تسعى أبوظبي لعزلة الجزائر عبر دفع موريتانيا وتونس للتطبيع، وتقوم بإدخال السلاح وزرع الجواسيس في المنطقة لضرب استقرار المنطقة، وفق حنون.

وكانت الإذاعة الجزائرية قد نقلت عن مصادرها، بأن الإمارات منحت 15 مليون يورو للمغرب من أجل إطلاق حملة إعلامية وحملات على المنتديات الاجتماعية بهدف ضرب استقرار بلدان الساحل.

كما حذر عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني المشاركة في الحكومة الجزائرية من دور أبوظبي في المنطقة عقب انقلاب النيجر الأخير.

🚨سياسي جزائري يفتح النار على دويلة #الإمارات 🇦🇪#عبد_القادر_بن_قرينة

دولة عربية وظيفية أينما حلت حل الدمار والخراب

🚨شارك_التغريدة ولا عزاء للجاليات #الجزائر pic.twitter.com/wGm3kEQJvQ — أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) August 19, 2023



وأشار قرينة إلى أن هناك دولة خليجية وظيفية، توجد دائما وراء لعبة زرع الخلافات والفرقة في المنطقة.