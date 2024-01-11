إبادة غزة.. الفريق القانوني لجنوب إفريقيا يزلزل محكمة العدل الدولية باتهامات ضد الاحتلال

وطن – بدأت محكمة العدل الدولية، الخميس، أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقدّم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، مرافعة قوية أمام المحكمة، قائلا إن إسرائيل تُخضِع الشعب الفلسطيني لنظام فصل عنصري.

وأضاف أن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، كما أنها تحاصر قطاع غزة وتمنع الدخول برا وبحرا وهي جهة احتلال.

وأشار إلى أن إسرائيل شنّت هجومًا كبيرًا على غزة، وانتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

ولفت إلى أن ما يتعرض الفلسطينيون إلى قصف لا يتوقف أينما يذهبون ويقتلون في كل مكان يلجأون إليه.

وأوضح أن أعمال القتل الإسرائيلية كبيرة جدا، وأن جثث الفلسطينيين تدفن في مقابر جماعية، وأن مئات من العائلات في غزة مسحت بالكامل ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة.

ونوه بأن الجنود الإسرائيليين يلتقطون صورا لأنفسهم وهم يحتفلون بتدمير المدن والقرى.

وأكّد الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، أن أكثر من 80% من سكان غزة يعانون من الجوع، وأنّ إسرائيل فرضت عن عمد ظروفا في غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين.

وشدد على أن ما يدخل قطاع غزة من مساعدات لا يكفي حاجة سكانه، وأن إسرائيل تتعمد خلق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة.

وقال الفريق إن الأمراض والجوع تفتك بقطاع غزة، وإن المصابين في غزة محرومون من الرعاية الصحية اللازمة لإنقاذ حياتهم.

وأفاد بأن إسرائيل ترتكب عنفا جنسيا بحق النساء والأطفال، مؤكدا أن أفعال إسرائيل تشير إلى نية ارتكاب إبادة.

وأوضح أن إسرائيل تحدد مناطق آمنة للفلسطينيين في قطاع غزة قبل أن تقوم بقصفها.

وقال الفريق إن إسرائيل يتَّمت أعدادًا كبيرة من الأطفال في قطاع غزة، مؤكدا أن ما أثبتته الوقائع في قطاع غزة يقتضي تدخل هذه المحكمة.

وأفاد بأن شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة تخضع لثلاث مراحل من التفتيش، وأكّد أن النية بارتكاب إبادة جماعية متوفرة لدى إسرائيل.

اقرأ أيضا:

وأوضح أن إسرائيل تقصف وتقنص النساء والأطفال في قطاع غزة، مشددا على أن النية لتدمير قطاع غزة موجودة لدى أعلى المستويات السياسية في إسرائيل.

ونوه بأن حجم الدمار في غزة وقتل الأطفال يشيران بشكل واضح إلى أن نية الإبادة متوفرة.

وكانت إسرائيل قد وافقت على المثول أمام محكمة العدل الدولية في مواجهة دعوى جنوب إفريقيا.

مخاوف إسرائيلية من المحاكمة

وأكّدت تقارير إسرائيلية وجود خشية جدية في المؤسستين الأمنية والنيابة العامة الإسرائيليتين من أن توجه محكمة العدل الدولية اتهامات لإسرائيل بالإبادة الجماعية.

وتتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب إفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة.

في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما.

دعوى من 84 صفحة

وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة، تقول جنوب إفريقيا إن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.

وتشير أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح، وأسفرت عن استشهاد 23 ألف شخص وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة.

وتستمع لجنة من 17 قاضيا، منهم قاضيان من إسرائيل وجنوب أفريقيا، إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف.

ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر.

وأحكام محكمة العدل الدولية مُلزِمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.