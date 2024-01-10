جندية إسرائيلية عائدة من غزة: “القادة يكذبون عليكم ونسير نحو الانتحار”(فيديو)

وطن – هاجمت جندية الاحتياط الإسرائيلية “عومر بتسينياش” ساسة وإعلاميي الاحتلال حول حربهم الوحشية ضد قطاع غزة، مؤكدة أنهم بعيدون عن الواقع ويسيرون نحو الانتحار.

وقالت “عومر” بتصريحات نقلتها وسائل إعلامية، إن ساسة ووسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي يروّجون لرواية بعيدة عن الواقع بشأن ما يحدث في قطاع غزة.

وأضافت المجندة التي دعت مراراً للخروج باحتجاجات لمنع سحب جنود الاحتياط: “لست بصدد احتجاج سياسي وإنما لأنني في الميدان وأرى الأمور بوضوح”.

مجندة احتياط إسرائيلية تقول إن الحرب إذا استمرت على هذا الوضع فإننا نسير باتجاه الانتحار pic.twitter.com/tbxUe4fpq0 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 10, 2024

الاحتلال وإعلامه متناقضان عن الواقع

وأوضحت أن كل ما تراه من خطوات للاحتلال على الأرض وما يجري عرضه من تطورات في تقارير وسائل الإعلام “يتناقض تماماً مع الواقع”.

وأكملت أن الاحتلال يسير نحو الانتحار “إذا واصل بنفس الطريقة التي يسير بها الآن” لافتة إلى أن الحرب باتت وجودية.

وذكرت بتسينياش أن على إسرائيل تغيير سياستها واتخاذ قرارات تضمن عدم العودة إلى ما جربته في الماضي، لأنه يعني أنها تمضي إلى فشل مريع.

وأكملت: “نحن نتحدث عن استعادة المخطوفين (الأسرى)، لكن علينا أيضا استعادة الأمن”.

اقرأ أيضا:

شهادة من قلب الميدان!

وردت بتسينياش على المراسل العسكري نير دفوري الذي دعا من ينتقدون أفراد الجيش أن يذهبوا إلى قطاع غزة ليشاهدوا نشاط الجنود.

وفي سياق هذا الرد ذكرت الجندية الاحتياط لدى الاحتلال: “أنا قادمة من الميدان بعد أن سمعت من الجنود ومن كثيرين نفس الرواية”.

اقرأ أيضا:

وكان أحد المستوطنين قد اتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتفكيك المجتمع الإسرائيلي وبأنه أفقده قوته.

وذكر المستوطن يعقوف إيتاح من سديروت أنه على نتنياهو أن يرحل، مضيفا “لقد تربيت على الصهيونية في البيت، أنت تنتقم منا، اتركنا”.