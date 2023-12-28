إسرائيل .. ارتفاع معدلات الانتحار والإصابة بالأمراض العقلية ومطالبة بإعلان الطوارئ

وطن – في دليل جديد على مدى الرعب الذي أحدثته كتائب القسام داخل إسرائيل ومعاناة الاحتلال الكبيرة رغم حملته الوحشية ضد قطاع غزة، كشف الإعلام العبري الرسمي عن ارتفاع معدلات الانتحار في إسرائيل.

ولليوم الـ83 تخوض المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام، معارك ضارية ضد جيش الاحتلال في مخيم البريج ومحور التفاح وخان يونس، وغيرها من المناطق.

ارتفاع معدلات الانتحار في إسرائيل

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن منتدى مديري مستشفيات الأمراض النفسية يطالب بإعلان الطوارىء، لارتفاع معدلات الانتحار والإصابة بالأمراض العقلية بين الإسرائيليين.

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: منتدى مديري مستشفيات الأمراض النفسية يطالب بإعلان الطوارىء لارتفاع معدلات الانتحار والإصابة بالأمراض العقلية#الجزيرة_مباشر | #طوفان_الأقصى | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/7OgICXGoUi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 28, 2023

ويأتي هذا بعد كثرة حوادث الانتحار بين المستوطنين اليهود منذ يوم 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى، والأمراض المنتشرة بين جنود الاحتلال الإسرائيلي العائدين من غزة.

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المنتدى المشار إليه أيضا وصف الوضع بالكارثي ووجه رسالة تفيد بارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض العقلية وزيادة حالات الانتحار، لافتا إلى أن العلاج في المستشفيات الإسرائيلية يتم بطريقة غير إنسانية.

وشدد منتدى مديري مستشفيات الأمراض النفسية في إسرائيل على أنه “حان الوقت لإعلان حالة الطوارئ”.

القسام والحرب النفسية ضد الاحتلال

وضمن الحرب النفسية التي تشنها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل، نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الأربعاء، رسالة بمناسبة عيد ميلاد “شاؤول آرون” التاسع في الأسر، وهو الجندي الإسرائيلي الذي تحتفظ به المقاومة منذ تسع سنوات.

ويشار إلى أن “شاؤول آرون” كان قد تم أسره خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منتصف عام 2014. كما بعثت القسام في هذه المناسبة برسالة أيضا إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين الجدد لدى المقاومة فاقمت من أزمة نتيناهو.

وأظهرت رسالة القسام المصورة التي بثها الإعلام العسكري للكتائب، مشاهد من جنازة والد آرون وصورا لوالدته وهي تحمل صوره، ورسائل كتبت بـ3 لغات، العربية والعبرية والإنجليزية: “شاؤول.. عيد ميلاد سعيد في الأسر”، و”حياتي لم تعد حياة”، و”إلى عائلات الأسرى، معاناتكم لم تبدأ بعد”.

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والخميس، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة أنه “في اليوم الـ82 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي 16 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 195 شهيدا و325 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.