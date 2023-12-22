جندي إسرائيلي يتبول على نفسه من هول ما رأى في غزة ويحلم بقذائف القسام (فيديو)

وطن – نشرت وسائل إعلام عبرية مقطعا لحديث غاضب من جندي إسرائيلي قاتَلَ في غزة، مع مسؤولين في حكومة الاحتلال، أثناء شكواه من الوضع المزري الذي ألم بعد إصابته واتهامه لحكومة نتنياهو بالتخلي عنه وعن الجنود المعاقين.

ويظهر الجندي الإسرائيلي “أفيخاي ليفي” الذي يبدو أنه أصبح معاقا جراء إصابته وهو يشير في حديثه لامرأة تقف خلفه ـ ربما تكون زوجته أو أمه ـ ويقول: “أترون هذه المرأة؟ كدت أن أقتلها عدة مرات بيدي هاتين أثناء نومي وأتبول على نفسي في الليل من الخوف.”

كما ذكر الجندي الإسرائيلي أنه بات لا يمكنه النوم في غرفته إلا إذا شرب زجاجة خمر في اليوم.

جندي إسرائيلي ينفجر في وجه حكومته

وتابع: “لا أستطيع النوم أتخيل الآن قذائف الآر بي جي تطير فوق رأسي وأتخيل نفسي داخل الجرافة أقاتل وأشم رائحة الجثث.. الآن أقوم بجمع الجرحى بيدي هاتين.”

وهاجم الجندي الإسرائيلي الذي أصابته “لعنة” القسام، وتحول لمعاق حكومة نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين:”أين أنتم؟ تتكلمون عن المعاقين الجدد وفي الوقت الذي يوجد فيه هنا معاقون وهناك العشرات منهم تم التخلي عنهم.”

واستطرد:”أنا عن نفسي أتكلم عن نفسي وعن هذا ـ أشار بيده إلى جندي آخر مصاب يجلس بعيدا عنه ـ تم التخلي عنا.. أعتذر أنني أتكلم بهذه الطريقة الفجة لكن مسؤولية دمائنا تقع على عاتق كل واحد فيكم.”

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وأخبر الجندي الإسرائيلي المسؤولين أمامه بأنه تحول إلى مدمن على الكحول، وأن ديونه تجاوزت الـ 800 ألف شيكل وأنه مقيد في البنوك.”

واختتم مهاجما سلطات الاحتلال: “لماذا لا تتحملو المسؤولية.. أخرجونا من هذه القمامة التي أدخلتمونا إياها بهذه الفترة.”

والجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه عزز قواته في خان يونس بخمسة ألوية جديدة، وذلك بعد ساعات من كشف وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال سحب كتيبة في لواء غولاني من غزة بعد 60 يوما من القتال تكبد فيها اللواء خسائر كبيرة.