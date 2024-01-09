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مشاهد من اختراق صاروخ إسرائيلي مبنى من 4 طوابق في غزة دون أن ينفجر

بقلم
اختراق صاروخ إسرائيلي مبنى من 4 قطاع غزة دون أن ينفجر

وطن – وثّقت لقطات مصورة، صاروخا إسرائيليا بعد لم ينفجر بعد اختراقه لبناية سكنية في قطاع غزة.

وأظهر الفيديو الذي بثته قناة “روسيا اليوم”، الصاروخ الإسرائيلي الذي اخترق بناية سكنيا مكونا من 4 طوابق دون أن ينفجر في مدينة غزة شمالي القطاع.


وشوهدت في الفيديو، لقطات اختراق الصاروخ للمبنى بعدما أحدثت فتحات في ثلاثة طوابق واستقر في الطابق الأرضي من دون أن ينفجر.

خلل فني يصيب صواريخ الاحتلال

وهذه ليست المرة الأولى التي يسقط فيها صاروخ إسرائيلي في قطاع غزة، من دون أن ينفجر.

وقد استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بآلاف الصواريخ جميع أنحاء قطاع غزة منذ بداية حربه في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

لكن بعضًا من هذه الصواريخ لم ينفجر ويكون ذلك بسبب خلل فني في معظم الأحيان.

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المقاومة استخدمت صواريخ إسرائيلية لم تنفجر

وسبق أن استخدمت المقاومة الفلسطينية مثل هذه الصواريخ في الهجوم على دبابات وآليات جيش الاحتلال في قطاع غزة.

ففي كانون الأول / ديسمبر الماضي، كشفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ مجاهديها دمروا خمس دبابات إسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزة باستخدام صاروخين إسرائيليين لم ينفجرا.

وقالت القسام في بيان، إن الصاروخين كان كل منهما يزن طنا وأطلقهما الاحتلال باتجاه بيوت المواطنين الآمنين في غزة لكنهما لم ينفجرا.

أضافت أن مقاتليها قاموا بزرع الصاروخين في طريق تقدم آليات الاحتلال بمنطقة جباليا البلد، وفور وصول الآليات تم تفجيرهما.

وأكدت كتائب القسام، أن العملية أسفرت عن تدمير 5 دبابات وقتل وإصابة جميع أفرادها.

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