صواريخ إسرائيلية تفتك بقوات الاحتلال.. ماذا حدث في جباليا؟

وطن- تلقت قوات الاحتلال في قطاع غزة ضربة قوية ليس بصواريخ أو قنابل أو قذائف المقاومة الفلسطينية لكن بصواريخ إسرائيلية.

هذا ما أعلنته كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، حيث قالت إن مجاهديها دمروا خمس دبابات إسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزة، باستخدام صاروخين إسرائيليين لم ينفجرا.

🔥عمليات أعلنت عنها #كتائب_االقسام خلال الساعتين الماضيتين من صباح اليوم السبت: 🔹فجرنا عين نفق في قوة خاصة في #جحر_الديك وسط قطاع #غزة وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح. 🔹احد مقاتلينا أجهز على 4 جنود من مسافة صفر في حي القصاصيب بـ #مخيم_جباليا شمالي قطاع غزة. 🔹دمرنا 5… pic.twitter.com/k1pPpUCI9i — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 23, 2023

وقال بيان أصدرته القسام، إن الصاروخين كان كل منهما يزن طنا وأطلقهما الاحتلال باتجاه بيوت المواطنين الآمنين في غزة لكنهما لم ينفجرا.

بعد ذلك، قام مقاتلو القسام بزرع الصاروخين في طريق تقدُّم آليات الاحتلال بمنطقة جباليا البلد، وفور وصول الآليات تم تفجيرهما.

وأشارت القسام، إلى أن العملية أسفرت عن تدمير خمس دبابات وقتل وإصابة جميع أفرادها.

الإجهاز على 4 جنود إسرائيليين من نقطة صفر

ومنذ بدء الحرب على غزة، استهدف جيش الاحتلال قطاع غزة بآلاف الصواريخ، لكن بعضها لم ينفجر بسبب خلل فني في معظم الأحيان.

وعادة ما تستخدم المقاومة الفلسطينية، المواد المتفجرة في هذه الصواريخ لتصنيع عبوات ناسفة ورؤوس صواريخ متفجرة، خاصة أنها تحوي كميات كبيرة من المتفجرات تفوق طنا في الصاروخ الواحد في كثير من الأحيان.

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وكانت كتائب القسام قد أصدرت السبت، سلسلة من البيانات بخصوص عملياتها ضد قوات الاحتلال خلال المواجهات المحتدمة في محاور عدة بقطاع غزة.

فقالت القسام، إن أحد مجاهديها تمكّن من الإجهاز على أربعة جنود صهاينة من نقطة صفر في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأشار إلى خوض مجاهديها معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى.

كما أشارت إلى أن مجاهديها يخوضون اشتباكات مسلحة ضارية منذ أمس مع قوات العدو المتوغلة في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى استخدام عبوات العمل الفدائي وقذائف “الياسين 105” المضادة للدروع وقذائف “TBG” المضادة للأفراد والتحصينات، مؤكدة تمكن مجاهديها من الإيقاع بعدد كبير من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح.