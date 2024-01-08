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صحفي إسرائيلي يتمنى إدانة دولة الاحتلال بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة (شاهد)

بقلم
جرائم إسرائيل في غزة
جرائم إسرائيل في غزة

وطن – عبر صحفي إسرائيلي، عن تطلعه لإدانة دولة الاحتلال بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وذلك قبيل نظر محكمة العدل الدولية دعوى ضد إسرائيل في هذا الصدد.

وكتب الصحفي جدعون ليفي مقالا في صحيفة هآرتس، قبل بدء نظر الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال.

وتمنّى ليفي أن تتم إدانة دولة الاحتلال لإجبارها على وقف الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وقال: “ليس من السهل على الإسرائيلي أن يتمنى إصدار أمر قضائي ضد بلده قد يؤدي أيضًا إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضدها، لكن هل هناك طريقة أخرى لوقف الحرب”.

وأضاف: “لم يعد من الممكن تجاهل حقيقة أن الشكوك حول ارتكاب أسوأ الجرائم ضد الإنسانية والقانون الدولي تحوم فوق رأس إسرائيل”.

وتابع: “يتحدثون عن الفصل العنصري وعن النقل القسري للسكان والتطهير العرقي والإبادة الجماعية.. ماذا يمكن أن يكون أكثر فظاعة من هذه؟ ويبدو أنه لا توجد اليوم دولة أخرى متهمة بكل هذه الجرائم”.

وقدمت جنوب إفريقيا دعوى، تضم 84 صفحة، تشرح فيها الأدلة المرفقة الوحشية التي تُرتكب في غزة، إضافة إلى طلب عاجل من المحكمة، التي تُعتبر الهيئة الأممية لفض النزاعات بين الدول، أن تعلن سريعا أن إسرائيل خرقت التزاماتها بموجب القانون الدولي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

اتهامات جنوب إفريقيا لإسرائيل

وفي الدعوى التي تُقام جلساتها يومي الخميس والجمعة، اتهمت جنوب إفريقيا، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب إبادة جماعية في غزة، مخالفةً لاتفاقية الإبادة الجماعية” لعام 1948، التي تعرّف الإبادة الجماعية بأنها “أفعال ترتكب بنية تدمير، جزئي أو كلي، لمجموعة وطنية أو عرقية أو دينية أو طائفية”.

كما تتهمها بارتكاب أفعال إبادية تشمل قتل الفلسطينيين في غزة بأعداد كبيرة، خاصة الأطفال، وتدمير منازلهم، وطردهم وتشريدهم، وفرض حصار على الموارد الأساسية.

محكمة العدل الدولية
جنوب إفريقيا تقدم دعوى في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة

يُضاف إلى ذلك فرض إجراءات تمنع ولادة الفلسطينيين، عبر تدمير الخدمات الصحية الأساسية الضرورية لبقاء النساء الحوامل والأطفال.

كما تتهمها بالمسؤولية عن التحريض على الإبادة والامتناع عن محاكمة المحرضين، مشيرة بشكل خاص إلى التصريحات التي جاءت من المسؤولين الإسرائيليين خلال الحرب، والتي سعت إلى تبرير القتل والتدمير في غزة.

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بوليفا تؤيد دعوى جنوب إفريقيا

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية البوليفية تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأشادت وزارة الخارجية البوليفية، بالخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا في هذا الصدد بموجب التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية، معتبرة إياها خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة دعم هذه المبادرة من قبل المجتمع الدولي.

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