إلقاء سيدة من الطابق الخامس وإعدامها ميدانيا.. جريمة حرب إسرائيلية في غزة (شاهد)

وطن- لم يترك جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة حرب إلا وارتكبها خلال الحرب الهمجية التي يشنها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

واحدة من أبشع جرائم الاحتلال وأفظعها وقعت في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وكشفها مراسل قناة الجزيرة إسماعيل الغول.

وقال الغول، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ألقت سيدة من الطابق الخامس، وإعدامها ميدانيا أمام أفراد عائلها بعد سقوطها أرضا في المنطقة التي طالتها الكثير من جرائم العدوان الإسرائيلي.

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من المنطقة، ما قاد للكشف عن بعض من وحشية الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في تلك المناطق.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مختلف صور جرائم الحرب في العدوان الهمجي والمستمر على قطاع غزة، والذي خلّف قرابة الـ21 ألف شهيد بجانب عشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين.

دعوة أممية لإنشاء محكمة دولية جديدة

وفي هذا السياق، دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاغوبال، إلى إنشاء محكمة دولية جديدة، في حال لم تتخذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات سريعة بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.

وقال راجاغوبال إن ما يحدث في غزة نتيجة لما سماه “الإفلات المؤسسي من العقاب”.

وأضاف أن المقصود هو الإفلات من العقاب على الاحتلال، وحرب الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وأشار راجاغوبال، إلى أنه إذا لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية في وقت قريب جدا، فسوف تكون هناك حاجة إلى محكمة دولية خاصة لغزة، وإلى تحرك من جانب الدول.