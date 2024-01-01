ما هي خيارات مصر إذا احتلت إسرائيل محور فيلادلفيا وهل يجرؤ السيسي على الرد؟

وطن – وصف الأكاديمي المصري في جامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد، إعلان الاحتلال الإسرائيلي رغبته في السيطرة على محور فيلادلفيا بالأمر خطير، وأن أي تحرك عسكري على طول الشريط الحدودي يعرض معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل للخطر.

وقال أستاذ العلوم السياسية بتصريحات متلفزة لقناة الجزيرة القطرية إن معاهدة السلام بين القاهرة وتل أبيب تتضمن ملحقا عسكريا يحدد وضع المحور، ولا يسمح بمثل تلك الخطوة.

وأضاف السيد أن إسرائيل عندما تتحرك عسكريا في محور فيلادلفيا فهذا يعتبر خرقا لمعاهدة السلام. وأعتقد أن مصر ستخاطب الإدارة الأمريكية بشأن هذه التصريحات غير المسؤولة، وتضعها أمام مسؤولياتها في تنفيذ وحماية الاتفاقيات الثنائية ومنها الملحق العسكري الخاص بمحور فيلادلفيا.

ورأى الأكاديمي المصري أن واشنطن حريصة على عدم حدوث خرق كبير للاتفاقية، في الوقت الذي تسعى فيه لتوسيع معاهدات السلام مع دول المنطقة.

لكن أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة استبعد أن تقدم مصر على تجميد الاتفاقية نظراً لاستمرار فتح قنوات تواصل مع إسرائيل لوقف الحرب على قطاع غزة وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية.

خيارات مصر في حال احتلال إسرائيل محور فيلادلفيا

وأردف مصطفى كامل السيد حول خيارات مصر في حال سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا أنه من ضمن أسباب عدم انهيار اتفاقية السلام بين الاحتلال الإسرائيلي ومصر، هو لعب القاهرة دور الوسيط في أي تفاهمات بين حركات المقاومة والاحتلال.

كما أوضح أن تجميد اتفاقية السلام ليس إعلان حرب، ولكنه يضع مصر في صف العداء للاحتلال، ويغلّ يدها عن تقديم مساعدات للقطاع.

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وتوقع الأكاديمي المصري أن بلاده ستضغط دبلوماسياً من أجل منع التدخل العسكري الإسرائيلي في تلك المنطقة، مستبعداً أن تستخدم القاهرة القوات المسلحة إذا تعرض أمنها القومي للخطر.

تصريحات إسرائيلية خطيرة

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أدلى بتصريحات وصفت بالخطيرة حول منطقة “محور فيلادلفيا” الحدودية مع قطاع غزة قائلاً إنه يجب أن يكون تحت سيطرة الاحتلال ولن يتم القبول بغير ذلك.

وقال نتنياهو بتصريحاته في خطاب له، السبت الماضي، نقلته وسائل الإعلام العبرية إن الاحتلال سيواصل الحرب حتى النهاية وسيعمل على السيطرة على “محور فيلادلفيا” الحدودي بين غزة ومصر وأن الاحتلال يقاتل على “جميع الجبهات” في حرب ذكر أنها ستستمر شهوراً عديدة أخرى.

وكان جيش الاحتلال قد أدخل العديد من القوات بين معبر كرم أبو سالم إلى رفح ومحور فيلادلفيا وأجرى مناورة قصيرة، حيث أطلقت المقاومة النار على القوات الإسرائيلية وفق موقع “واللا” العبري.