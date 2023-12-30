نتنياهو يصعد وتصريحات خطيرة عن محور فيلادلفيا.. كيف سترد مصر؟

وطن – أدلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتصريحات وصفت بالخطيرة حول منطقة “محور فيلادلفيا” الحدودية مع قطاع غزة قائلاً إنه يجب أن يكون تحت سيطرة الاحتلال ولن يتم القبول بغير ذلك.

وقال نتنياهو بتصريحاته في خطاب له، السبت، نقلته وسائل الإعلام العبرية إن الاحتلال سيواصل الحرب حتى النهاية وسيعمل على السيطرة على “محور فيلادلفيا” الحدودي بين غزة ومصر وأن الاحتلال يقاتل على “جميع الجبهات” في حرب ذكر أنها ستستمر شهوراً عديدة أخرى.

הצטרפו לשידור החי: ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים מסיבת עיתונאים בקריה בתל אביב. https://t.co/qVnNGGxHJn — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) December 30, 2023

وتابع متحدثاً عن ضغوط دولية تواجهها إسرائيل بينما تمشي في تحقيق أهدافنا في غزة وفق زعمه.

كيف نقنع الرئيس السيسي بان محور فلادليفيا هو تهديد ليس استراتيجي فقط بل تهديد آني لمصر

اكيد انه هو من نصح اليهود بالاستيلاء علية https://t.co/YNitTJtbDD — سمير سيف (@samirsif36) December 30, 2023

تصريحات نتنياهو حول محور حرب غزة ومحور فيلادلفيا

ومن أبرز تصريحات بنيامين نتنياهو في خطابه الجديد:

ـ هدفنا إعادة الأمن إلى جبهتي الشمال والجنوب وإعادة السكان إلى منازلهم.

ـ أقدر الموقف الأمريكي في تقديم مزيد من السلاح لإسرائيل وفي مجلس الأمن.

ـ لو وسع حزب الله الحرب فسيتلقى ضربات لن يتخيلها.

اقرأ أيضا:

ـ نعمق عملياتنا العسكرية في جنوب قطاع غزة ووسطه فوق الأرض وتحتها وسنصفي قادة حماس.

ـ نوجه ضربات قوية لحزب الله وندمر قدرات العدو.

ـ في حال وسع حزب الله المواجهة سنوجه له ضربات لن يتخيلها هو وإيران.

ـ سوف نواصل الحرب حتى نحقق الانتصار.

ـ يجب أن يكون محور فلادلفيا تحت سيطرتنا.

ـ لم أمنع لقاءات بين وزير الدفاع ورئيسي الموساد والشاباك.

ـ منطقة محور فيلادلفيا الحدودية بين غزة ومصر ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل.

ـ قيام نفتالي بينت بالكشف عن ضربات منسوبة لإسرائيل في إيران انعدام للمسؤولية.

ـ يجب القضاء على حماس قبل نقاش ما بعد الحرب والجيش الإسرائيلي هو من سينزع سلاح حماس.

ـ سنحقق أهدافنا وعلى رأسها إعادة الأمن والشعور به حتى يعود سكان غلاف غزة إلى منازلهم.

ـ التاريخ سيحكم على ما أقوم به من أجل ضمان قوة إسرائيل العسكرية والسياسية.

تحركات عسكرية إسرائيلية في محور فيلادلفيا

وبين معبر كرم أبو سالم إلى رفح ومحور فيلادلفيا أدخل جيش الاحتلال العديد من القوات إلى المنطقة، وأجرى مناورة قصيرة، حيث أطلقت المقاومة النار على القوات الإسرائيلية وفق موقع “واللا” العبري.

وكشف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال حديثه عن “خطته لمستقبل غزة” بعد الحرب في 10 ديسمبر/كانون الأول 2023 عن نيته “السيطرة على محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة والحدود المصرية”.

وبعد 5 أيام كرر نتنياهو ذلك في تصريحات أخرى والتي جاءت رغم تحذيرات مصر من تنفيذ أي عمليات أو أنشطة عسكرية في هذه المنطقة العازلة.

ما هو محور فلادليفيا؟

والمحور المذكور هو عبارة عن شريط حدودي ضيق داخل أراضي غزة، يمتد بطول 14 كم على طول الحدود بين القطاع الفلسطيني والأراضي المصرية من معبر كرم أبو سالم وحتى البحر المتوسط.

وبعد سيطرة المقاومة الفلسطينية على الحكم في غزة عام 2007 بات المحور خاضعاً لها من الجانب الفلسطيني. وهو وضع يسعى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي لتغييره.

ويسعى نتنياهو بعد حرب غزة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، للسيطرة على جميع المعابر البرية الخاصة بقطاع غزة.