رد صريح وصادم لضابط مصري على سؤال “كيف سترد مصر إن احتلت إسرائيل محور فيلادلفيا؟”

وطن – مع التهديدات الإسرائيلية الوقحة باقتحام الحدود المصرية وسط صمت مطبق من نظام السيسي، خرج العميد المتقاعد بالجيش المصري سمير راغب، ليقول بصراحة متناهية أن إسرائيل لو طلبت الدخول لمحور فيلادليفيا في رفح لن تعارض مصر هذا الأمر، ما أثار جدلاً واسعاً على بين النشطاء على منصات التواصل.

وزعم سمير راغب العميد السابق بالجيش المصري ورئيس المؤسسة العربية للدراسات السياسية، في مقابلة مع قناة “الجزيرة مباشر” أن الأمر لن يكون احتلالاً، وإنما سيكون بتوافق، لأن مصر على عداء كبير مع الأنفاق ويهمها محاربة (الارهاب) وأن ذلك -حسب قوله- لن يكون خرقاً لأي اتفاقية-

هذا ما قاله عميد مصري عن إسرائيل ومحور فيلادلفيا

وكانت مصادر مصرية أعلنت في الربع الأول من الشهر الجاري، أن هناك ترتيبات لتشغيل منفذ “كرم أبو سالم” لافتة إلى أن هذه الترتيبات ستكون بنفس آليات عمل منفذ العوجة.

ولدى سؤاله من قبل المذيع أحمد طه عن الهدف من بث وسائل الإعلام العبرية لخبر أن دبابات الاحتلال بدأت ما يشبه عملية عسكرية على محور فيلادفيا من معبر كرم أبو سالم، أجاب العميد راغب بأن الخبر كما تم تداوله عار عن الصحة وأشبه بـ”كلام القهاوي” وفق وصفه.

وعلى طريقة “ليس بعد الكفر ذنب” بحسب وصف نشطاء تساءل العميد سمير راغب: “لماذا تريد إسرائيل احتلال محور فلادلفيا؟ بكل بساطة يمكنهم إبلاغ الحكومة المصرية وتجتمع الهيئة العسكرية المصرية الإسرائيلية المشتركة ويطلبوا احتلاله ولن يرفض أحد -من وجهة نظره-.

مستوطنة “كيزو فكيم”

ولفت العميد المصري السابق في حديثه على شاشة “الجزيرة” إلى أن الجانب الإسرائيلي أصبح يقوم بالفعل باختراقات في المناطق على محور صوفا، وهي مستوطنة تقع في الجنوب وهي مقابل محافظة رفح. والجيوب -كما قال-أصبحت قريبة من “كرم أبو سالم” وهي -حسب زعمه- تخص إسرائيل ولا علاقة للمصريين بها.

وأضاف أنها تقع ضمن العمليات سواء لمن كان قادماً من مستوطنة “كيزو فكيم” باتجاه “خان يونس” أو من “صوفا” في اتجاه رفح، أو شمالاً لاستكمال الحصار.

وزعم العميد سمير راغب أن هناك نشاطاً عسكرياً لإسرائيل في المنطقة ولا يمكن لمصر أن تمنع هذا النشاط و لا يعتبر ذلك-حسب قوله- مخالفاً للاتفاقية أو الملحق الأمني أو فك الارتباط.

إسرائيل: العملية ستحصل سواء قبلت مصر أو رفضت

وأبلغ الاحتلال الإسرائيلي الجنود المصريين بضرورة إخلاء الحدود ووجه إهانة لسلطات السيسي بأنه “غير مسؤول عن سلامة أي جندي مصري خلال محاولته احتلال الحدود معها، وأن العملية ستحصل سواء قبلت مصر أو رفضت”.

وبين معبر كرم أبو سالم إلى رفح ومحور فيلادلفيا أدخل جيش الاحتلال العديد من القوات إلى المنطقة، وأجرى مناورة قصيرة، حيث أطلقت المقاومة النار على القوات الإسرائيلية وفق موقع “واللا” العبري.

لكن الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة نفت في بيان رسمي، السبت، أن يكون هناك أي عملية عسكرية للاحتلال في محور الحدود الفلسطينية المصرية وبالتحديد في ممر فيلادلفيا أو صلاح الدين.

وكان بنيامين نتنياهو قد كشف خلال حديثه عن “خطته لمستقبل غزة” بعد الحرب في 10 ديسمبر/كانون الأول 2023 عن نيته “السيطرة على محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة والحدود المصرية”.